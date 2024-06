Suoni di Marca 2024, torna sulle Mura la musica dei Planet Funk

L’ultimo weekend di Suoni di Marca 2024 inizia a scaldarsi con uno dei live più coinvolgenti del panorama electro-dance internazionale. Venerdì 26 luglio i Planet Funk torneranno sulle Mura di Treviso per un’altra esibizione da non perdere.

La band

Attivi singolarmente già dagli anni Novanta in varie formazioni underground del territorio tirrenico e resi noti al grande pubblico allo scoccare del nuovo millennio grazie alla hit Chase the Sun, i Planet Funk propongono da oltre vent’anni una combinazione di vari sottogeneri di musica elettronica, dalla dance di stampo inglese al trip hop e downtempo, suonati da una formazione rock, unendo le dimensioni del live e del clubbing. Nonostante la provenienza, e i featuring con artisti connazionali come Raiz, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, lo stile dei Planet Funk è proiettato verso l’estero e l’album d’esordio Non Zero Sumness (2002) ne è una prova lampante. Singoli come il già citato Chase the Sun, cantato dalla finlandese Auli Kokko, ma anche le celebri Who Said, The Switch, Inside All the People, cantate dal frontman britannico Dan Black, diventano presto successi globali rappresentativi del tipico sound spensierato e carico di energia degli anni 2000.

Il festival

Non solo musica rock ed elettronica ma anche tanto cantautorato, musica folk, pop, indie e molto altro ancora. I nomi nel calendario di Suoni di Marca 2024 stanno venendo svelati e già dai primi si intuisce il livello di questa trentaquattresima edizione. Oltre ai Planet Funk, il 26 luglio, si ricordano anche: i Santi Francesi (12 luglio), Gio Evan (16 luglio), Paolo Benvegnù e La Crus (18 luglio), gli Eugenio In Via Di Gioia (23 luglio) e i Modena City Ramblers (27 luglio). Dal 12 al 27 luglio le Mura di Treviso tornano a popolarsi, sedici serate nel cuore della città con un accesso a contributo responsabile, dove la musica è solo una piccola parte dell’offerta. Tornano infatti anche l’Area Bimbi dedicata alle famiglie, il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food da tutto il mondo, e l’artigianato di qualità della Mostra Mercato.