Senzatetto accolti in chiesa, street artist dedica poesia a don Giovanni Kirschner

Un'installazione artistica è stata posizionata stamane, 31 marzo, giorno di Pasqua, a Santa Maria del Sile, di fronte all'ingresso della chiesa. Il testo è una poesia che l'autore, lo street artist OrlandO, ha intitolato "Storia di un Uomo". La dedica è rivolta al parroco, don Giovanni Kirschner, finito nel mirino di alcuni parrocchiani nei mesi invernali per un grande gesto di carità di cui si è reso protagonista: alcuni senza tetto sono stati ospitati all'interno della chiesa nelle nottate più fredde. Il caso, scoppiato nella piccola comunità trevigiana, è diventato anche politico, con il dibattito che ha interessato anche Ca' Sugana e la Diocesi.

«Con questi versi vorrei appoggiare il punto di vista del parroco della chiesa, il signor Giovanni Kirschner, contestato dalla comunità per aver dato accoglienza notturna a degli immigrati senzatetto» spiega in una lettera inviata alla nostra redazione «Nel farlo, vorrei mettere in luce il lato umano della cristianità, spesso, a mio avviso, posto in secondo piano rispetto a quello divino. A mio parere, e da un punto di vista laico, la presunta divinità di Cristo, non la si può di certo raggiungere, ma la sua umanità la si potrebbe emulare. Chiunque Egli sia stato, sappiamo che era un sovversivo, che criticava l'ipocrisia della società del suo tempo e che si faceva portavoce degli ultimi e degli emarginati, e che per questo è stato attaccato, perseguitato e ucciso. Dovremmo, secondo me, imparare dagli errori commessi da chi ci ha preceduto nel remoto o recente passato, cercando di non ripetere sempre gli stessi, uscendo, così, da quegli schemi che, spesso, rendono la storia un eterno loop».