Navetta Mom per l'outlet di Noventa, i commercianti di Treviso: «Disgustati»

«Siamo meravigliati e disgustati dall'immobilità che ristagna nel comparto attività produttive del comune diTreviso». Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso non hanno risparmiato critiche al Comune di Treviso dopo l'annuncio del nuovo servizio di navette Mom per collegare la città all'outlet di Noventa di Piave.

«Come già avvvenuto mesi fa - scrivono in una note le associazioni dei commercianti - siamo ancor oggi a sottolineare con amarezza che l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti non solo non è presente per il commercio, ma che, anche se sollecitata con proposte ed iniziative, non si sta attivando come dovrebbe. Ha perso di valore anche il tavolo del commercio, fortemente voluto da noi come associazione ma anche attivamente partecipato da tutte le altre, era un buon mezzo per interfacciarsi e sostenerci a vicenda, ma se non è presieduto con quel valore che richiede, se non viene calendarizzato sistematicamente e se non affronta argomenti inerenti alle attività produttive, risulta inutile. Oggi il divario creato tra chi fa e chi non fa è ancora maggiore. Pensiamo all'inizio dei saldi, in ogni più piccolo comune o nei centri commerciali è stato organizzato con eventi a tema. Ovviamente il comune di Treviso, essendo ampio e di non semplice organizzazione, aveva bisogno di incontri specifici con associazioni e amministrazione comunale, seppur con largo anticipo da noi richiesti all'assessore Vettoretti ma nulla è stato fatto. Ci chiediamo allora quale sia il ruolo di un assessore alle attività produttive se le associazioni devono farsi carico di tutto ciò che comporta il tentativo di rilancio del commercio. Addirittura navette dedicate della Mom che partono da Treviso per dell'outlet di Noventa: non solo non siamo supportati da chi di dovere, ma siamo borseggiati dei possibii fruitori del commercio del centro. Ci chiediamo anche che tipo di rapporto commerciale ci sia, è un noleggio pagato dall'outlet o semplicemente una linea creata ad hoc da Mom? L'amministrazione comunale deve dare un forte segnale di svolta» concludono da Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso.

«Di fatto - aggiunge la presidente di Federmoda Confcommercio, Beatrice Paludetti -, il pendolarismo da shopping esiste da tempo, gravita intorno ai grandi centri commerciali periferici, e soprattutto nel periodo estivo si rivolge ai turisti stranieri in vacanza sulle spiagge del litorale. Ogni grande centro commerciale ha un raggio di attrazione di circa 30 chilometri, non è una novità. La riflessione che va fatta riguarda invece l’appiattimento degli stili di consumo, sempre più polarizzati. Da una parte i centri storici, autentici e naturali, improntati ad un commercio identitario, dall’altra le grandi superfici periferiche, una sequenza di firme e negozi monomarca in franchising. Noi, come Federmoda-Confcommercio, sosteniamo il commercio come ingrediente vitale delle città, che sono il “sale dell’acquisto”, che soprattutto nel periodo estivo, grazie all’occasione dei saldi e supportate da adeguate politiche di animazione urbana e culturale, possono diventare dei centri commerciali naturali all’aperto, che offrono esperienze di consumo gratificanti, relazioni autentiche, fruizione degli spazi, occasioni di aggregazione sociale, di cultura e di musica. A Serravalle, per esempio, la vigilia dei saldi sarà preceduta da un suggestivo concerto».