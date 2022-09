Il voto nel Comune di Treviso: Lega all'11%, FdI al 25%, Pd al 21%

Che la tornata elettorale sarebbe stata difficile per la Lega trevigiana era cosa nota già alla vigilia ma nessuno forse ipotizzava che le politiche si trasformassero in una vera e propria disfatta. Nel Comune di Treviso i numeri, scrutinate tutte e 77 le sezioni, sono impietosi. La Lega non va oltre l'11 superata nettamente da Fratelli d'Italia (25,78%, più del doppio dei voti del Carroccio), un risultato che andrà a mutare gli equilibri politici tra le due principali anime del centrodestra in città (che raggiungerebbe peraltro solo il 44,61%), con i meloniani pronti a "batter cassa" e far pesare questi numeri. Il tonfo leghista è acuito anche dal risultato positivo del PD (21,25%) e di Azione-Italia Viva (12,91%), vera sorpresa di questa tornata e che ha fatto meglio della stessa Lega. Disastroso il risultato di Noi moderati, inchiodato a 1,85%. L'affluenza si è attestata ad una percentuale del 71,18%.

Anche a Conegliano, seconda città più popolosa della provincia, i risultati sono simili e ricalcano il trend: Fratelli d'Italia vola oltre il 31%, Lega al 12%, PD al 17%, Calenda all'11%, M5S al 5%. Noi moderati al 2%.

Questa è stata ieri sera al K3, quartier generale del Carroccio, l'analisi di Giampaolo Gobbo, storico esponente leghista trevigiano, ex segretario della Liga, sindaco di Treviso ed europarlamentare: « C’è un calo della Lega, un calo dei 5 Stelle, un calo del Pd e di tantissimi partiti e movimenti, quindi questo dovrà essere tema di discussione all’interno del partito. L’importante è che la coalizione di centrodestra possa essere la più votata. In questo momento Fratelli d’Italia, come sembra, è il partito che ha più voti, e questo è un discorso importante, ma noi crediamo comunque che nei territori, nelle regioni abbiamo nostri amministratori e nostri governatori ma anche molti sindaci che fanno bene il loro lavoro e quindi questo ci dà la fiducia e la speranza, se fosse questo il problema, di ripartire come siamo sempre ripartiti e che questo sia l’inizio di qualcosa di importante ». Meno diplomatico Toni Da Re, europarlamentare ed ex segretario provinciale: «Salvini deve dimettersi».