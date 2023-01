Caschetto d'oro per sei componenti del nucleo di polizia giudiziaria di Treviso

Un prestigioso riconoscimento a livello triveneto per il Comando di Polizia locale di Treviso: in occasione delle Celebrazioni di San Sebastiano, è stato organizzato a Udine dal Circolo dei Tredici (associazione professionale composta da comandanti e ufficiali delle 13 province di Veneto, Friuli e Trentino) l?evento di premiazione ?Caschetto d?Oro?, speciale spilla conferita anche agli agenti del Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Treviso per le attività di sicurezza urbana. Sei componenti del Nucleo, con

minuziose indagini svolte e tra il 2021 e 2022 hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per far emettere dal Gip - su richiesta del Pubblico Ministero - cinque provvedimenti cautelari a carico di cinque ?professionisti? dello spaccio. «L?importante riconoscimento», evidenzia il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, presente alla consegna, «testimonia la professionalità, l?impegno e la costanza nelle indagini per il contrasto dello spaccio di stupefacenti in alcune zone della città». Il Circolo dei Tredici, rappresentato durante la cerimonia dal suo presidente Marco Agostini, comandante di Venezia, ha voluto con la consegna del Caschetto d'Oro ad ogni componente del nucleo di polizia giudiziaria riconoscere nell'attività degli agenti un «esempio significativo di notevole professionalità e capacità investigativa».