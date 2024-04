Polizia locale di Treviso, nominato il vicecomandante: è Patrich Antonello

Patrich Antonello è stato nominato vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. Il sindaco Mario Conte ha condiviso la proposta del comandante Andrea Gallo dopo il pensionamento di Aurelio Valenti. Patrich Antonello, 49 anni, laureato in Scienze Politiche con due master (Integrazione Europea e Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy) è nella Polizia Locale dal 2004. Ha lavorato nei comandi di Ponzano e Treviso, ricoprendo il ruolo di agente, ufficiale e, da gennaio 2024, di vicecomandante vicario.

«Antonello in questi anni ha coordinato uffici molto importanti come Polizia Commerciale e Polizia Giudiziaria, Tutela Ambientale e Permessi», le parole del comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «La sua professionalità, la sua conoscenza della Città e del Comando continueranno ad essere una risorsa importante anche nell’espletamento del nuovo ruolo».

«Auguro buon lavoro al vicecomandante Patrich Antonello», afferma il sindaco Mario Conte. «Le sue doti professionali e umane che abbiamo apprezzato in questi anni sia come agente sia nei suoi ruoli organizzativi saranno fondamentali nella gestione, al fianco del Comandante Andrea Gallo, di un Comando sempre più attrezzato e in contatto con le esigenze del territorio. Colgo l’occasione per ringraziare Aurelio Valenti, che è stato un punto di riferimento della nostra Polizia Locale».