Il Prefetto Sidoti in visita al comando della polizia locale di Treviso

Il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, questa mattina è stato in visita al Comando di Polizia Locale di Treviso. L’occasione ha permesso agli operatori del Comando di descrivere l’attività e illustrare il sistema di sicurezza urbana integrato da un moderno impianto di videosorveglianza costituito da 170 telecamere, presenti e manovrate dalla centrale operativa di via Castello d'Amore. Durante la visita, alla presenza del Sindaco Mario Conte e del Comandante Andrea Gallo e del Vice Aurelio Valenti, il Prefetto ha visitato il laboratorio analisi documentale che collabora con le Forze di Polizia e varie Procure della Repubblica in ambito Triveneto, con la visione dal vivo delle analisi su false patenti. La visita è proseguita con una simulazione di volo di un drone e la visita alla centrale operativa del gruppo piloti. Al termine è stata fatta una dimostrazione di due perquisizioni, una veicolare e una su persona, da parte del Nucleo cinofilo con il cane antidroga Luke.