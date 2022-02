Questura e Commissariato: in arrivo sei nuovi agenti

La Questura di Treviso e il Commissariato di Conegliano, in base al piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Polizia di Stato l?anno scorso, sono stati rafforzati con l?arrivo di nuovi agenti. Provenienti da vari Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, sono giunti quattro agenti in prova che, al termine di un ulteriore periodo di formazione, oltre unitamente ad altri due agenti effettivi trasferiti da altre sedi, verranno assegnati agli Uffici della Questura e del Commissariato di Conegliano (due) per svolgere i delicati compiti istituzionali, primo fra tutti, quello del controllo del territorio.

"L?arrivo di queste nuove leve della Polizia di Stato -si legge in un comunicato della Questura- soprattutto in un periodo così complesso e delicato come quello attuale, attesta la vicinanza al territorio da parte dell?Amministrazione di pubblica sicurezza e porta con sé nuova linfa che consentirà alla Questura di Treviso e al Commissariato di Conegliano di svolgere i propri compiti in maniera ancora più efficiente ed efficace, potenziando anche il controllo del territorio".