Domenica prossima scatta la Popolarissima: tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 19 marzo si terrà la 106^ edizione della manifestazione ciclistica “Popolarissima“, organizzata dalla U.C. Trevisani con partenza alle ore 12.30 da Piazzale Burchiellati. Al fine di garantire un ordinato svolgimento della gara ci saranno alcune modifiche alla viabilità e alla sosta.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 18 del 19 marzo su: Piazzale Burchiellati, viale Burchiellati, v.le Frà Giocondo (intera area,) via Cortese, via Dotti, via Filippini, via Mura San Teonisto, v.le D’Alviano, via Caccianiga, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, v.le Terza Armata, curva stadio, v.le Nino Bixio, via Cal di Breda, strada San Pelaio, via Montello, v.le fratelli Cairoli, via Cortese, piazza Trentin, via Foscolo.

Sarà invece interdetta la circolazione dai veicoli dalle ore 6 fino al termine della manifestazione su viale Frà Giocondo (ingresso dal PUT e intera area per l’allestimento strutture, del palco e della tribuna); dalle ore 11 e fino a termine manifestazione su: varco Manzoni (ingresso dal PUT), v.le Burchiellati, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli; dalle ore 11.30 e fino a termine manifestazione sul tratto di circonvallazione interna da porta Calvi a porta Piave.

Inoltre, dalle ore 12 su tutte le vie e strade interessate dal percorso della gara sarà attuata la temporanea sospensione del traffico stradale al passaggio della carovana ciclistica cosi come predisposto da provvedimento prefettizio compreso il tratto di strada di trasferimento della carovana da via Foscolo e fino a viale Frà Giocondo per la partenza ufficiale della corsa.