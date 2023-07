Porfido di corso del Popolo, lunedì prossimo parte il secondo stralcio dei lavori

Lunedì 31 luglio inizierà il secondo stralcio per il rifacimento del porfido di Corso del Popolo. Nella nuova fase l’intervento, che proseguirà fino a Piazza Borsa, avverrà con le stesse modalità del cantiere precedente, senza reti e mediante transenne che permettono la vista dei negozi dai marciapiedi e garantiscono la transitabilità dei portici.

Le due fasi dei lavori

La prima fase (della durata di 20 giorni) interesserà il tratto di Corso del Popolo tra via Diaz e via Zorzetto. Una volta riaperto il transito in viale Cadorna, frontisti e residenti di via Diaz, potranno accedere alle loro proprietà su via Diaz dove sarà istituito un doppio senso di circolazione per soli frontisti e residenti. In via Collalto sarà istituito un doppio senso per consentire l’accesso alle proprietà, invertendo all’occorrenza il senso di marcia nel tratto di via Avogari compreso tra via Pascoli e via Collalto. I residenti di via Manin e via Toniolo potranno accedere alle loro proprietà provenendo da Riviera Garibaldi, vicolo Bortolan, via S. Margherita e via Martiri della Libertà. Sarà invece interdetto il transito veicolare in via Zorzetto. Le operazioni di carico e scarico con mezzi leggeri potranno avvenire da Piazza Borsa o via Pescatori o, all’occorrenza, in corso del Popolo nel tratto di nuovo rifacimento, il quale verrà parzialmente dedicato ad area carico e scarico. Il cantiere verrà delimitato dall’altezza di via Diaz fino a via Zorzetto.

Per le attività situate nel tratto compreso tra viale Cadorna e via Diaz, il carico/scarico potrà avvenire nel tratto di Corso del Popolo fronteggiante il Teatro Comunale “Mario Del Monaco”. Verrà sempre garantito il transito pedonale. Eventuali deviazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie saranno comunque segnalate in loco.

La seconda fase interesserà il tratto tra via Zorzetto e via Manin. Una volta riaperto il transito veicolare fino a via Zorzetto per consentire il naturale flusso veicolare per via Zorzetto, Diaz e Collalto, il cantiere riprenderà dopo via Zorzetto interessando anche l’intersezione con via Manin. Per consentire a frontisti e residenti di via Manin di accedere alle proprietà, sarà invertito il senso di marcia di via Manin fino al bivio di via del Lombardi, per proseguire poi col transito a senso unico in via dei Lombardi, via Pola, Piazza Pola, via Paris Bordone per uscire in direzione obbligatoria di via Castelmenardo. Sarà quindi vietata la svolta a destra verso via Manin per chi proviene da via Paris Bordone. I residenti di via Toniolo potranno accedere alle loro proprietà provenendo da Riviera Garibaldi, Vicolo Bortolan, Via S. Margherita e Via Martiri della Libertà.

Le operazioni di carico e scarico potranno avvenire regolarmente negli stalli di sosta preesistenti. La durata dei lavori è stimata anche per la seconda fase in 15/20 giorni. «I lavori termineranno entro metà settembre», spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese. «Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi. Stiamo comunque cercando di adottare le accortezze utili a ridurre i tempi e limitare i rumori, limitare la produzione di polveri e detriti».