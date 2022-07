Covid, in una settimana quasi 9mila positivi nella Marca

Negli ultimi sette giorni sono stati 8.825 i trevigiani che sono risultati positivi al tampone per il Covid-19: questo scorrendo i dati dei bollettini emessi da Azienda Zero da domenica scorsa, 26 giugno, a oggi, 2 luglio. Questo l'andamento delle positività riscontrate: domenica 26 giugno 904, lunedì 27 giugno 428, martedì 28 giugno 1710, mercoledì 29 giugno 1531, giovedì 30 giugno 1419, venerdì 1 luglio 1460, sabato 2 luglio 1373. Domenica scorsa i trevigiani in quarantena erano 9.877 mentre attualmente sono 12.780, circa 3mila in più. Per avere un metro di paragone, lo scorso 20 giugno in quarantena c'erano solo 6738 trevigiani.

Anche la pressione sugli ospedali della provincia inizia lentamente a risalire: una sola persona ricoverata in terapia intensiva al Ca' Foncello mentre in area non critica, a Treviso, sono 31 i pazienti presenti, 23 a Vittorio Veneto, 18 a Montebelluna, 2 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. Il bollettino registra anche una vittima (i decessi salgono così a 2.377 dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2022).