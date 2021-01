Code fuori dagli uffici postali, Conte: «Doveroso trovare una soluzione»

Code interminabili fuori dagli Uffici Postali di Treviso. Negli ultimi giorni è stata riscontrata la presenza di numerose persone assiepate all’esterno degli uffici postali, in attesa del proprio turno per le attività di sportello. Una situazione che il primo cittadino intende affrontare direttamente con Poste Italiane: «Girando per il centro storico e i quartieri ho rilevato la presenza di lunghe code fuori dagli uffici -osserva il sindaco Mario Conte- Alcune filiali aprono al pubblico solo tre giorni a settimana determinando così un accumulo di persone che si recano agli sportelli. Già nelle prossime ore mi farò carico della questione confrontandomi con il Responsabile provinciale di Poste Italiane. Compatibilmente con le norme anti Covid-19 e ai protocolli di sicurezza, è doveroso trovare una soluzione condivisa per arginare una situazione che può diventare potenzialmente pericolosa per i cittadini, soprattutto quelli più anziani».