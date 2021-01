Code fuori dagli uffici, ecco come evitarle: la replica di Poste

Sono disponibili tre diverse modalità di prenotazione del turno: via WhatsApp al numero 3715 00 3715, via smartphone con l’applicazione Ufficio Postale oppure sul sito www.poste.it

Dopo le polemiche sulle lunghe code che in queste ultime settimane si stanno verificando all'esterno degli uffici postali della Marca (su cui è intervenuto anche il sindaco di Treviso, Mario Conte), arriva la replica di Poste Italiane che fornisce anche alcuni consigli molto utili per evitarle.

«Nel comune di Treviso -si legge in una nota- tutti gli uffici postali sono aperti: solo gli uffici postali di San Liberale (Treviso 5) e Canizzano (Treviso 9) sono attualmente disponibili a giorni alterni. Inoltre, a breve distanza dall'ufficio postale di San Liberale è presente l’ufficio postale di via Santa Bona Nuova, aperto dal lunedì al sabato. Si ricorda poi che in città le Poste centrali di piazza Vittoria sono aperte con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 e che l’ufficio dispone di un addetto all’accoglienza dei cittadini, in grado di indirizzarli nella scelta dei servizi».