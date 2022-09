Esportazioni in aumento del +18-20% a Treviso a Belluno, Import vola con +40%

«Per il Veneto e per le sue province siamo in presenza di un bilancio positivo sui dati export al primo semestre, ma - avverte subito il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza - dobbiamo essere consapevoli che queste variazioni a due cifre sono riferite all?export in valori, e dunque sarebbero meno brillanti se andassimo a depurare la componente prezzi». Spiega il presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno Dolomiti, Mario Pozza, commentando i dati relativi ad import ed export nella Marca nel primo semestre.

«Sui prezzi all?export - spiega Pozza - le aziende hanno iniziato a trasferire i rincari degli energetici e delle materie prime. Ma in modo parziale, con situazioni diverse in base al settore e alla pressione competitiva internazionale».

«La riprova? Basta vedere la dinamica dell?import - dice Pozza - che cresce molto più rapidamente dell?export: a Treviso, a fronte di una variazione tendenziale dell?export del +18%, l?import cresce quasi del +40%; accade lo stesso a Belluno, con un export al +20,2% e un import al +41,5%. E nelle nostre province non abbiamo import di prodotti energetici - precisa il Presidente - quindi quasi tutta la dinamica dell?import è sostenuta da voci quali la metallurgia (incrementi prossimi al 50%), i prodotti chimicidi base e fertilizzanti, le apparecchiature elettriche. Il caro energia lo si vede guardando al dato import nazionale - spiega Pozza: le voci riconducibili agli energetici crescono del +180%, di cui gas naturale +337%ed energia elettrica +294%. Una cosa inaudita e inaccettabile, anche perché determinata dalla speculazione: qui è davvero urgente che l?Unione europea faccia qualcosa, superando gli egoismi nazionali».

«Quanto queste dinamiche export siano viziate dai rincari lo si capisce confrontando i flussi in valore e in quantità - aggiunge Pozza ? cosa, però, che le statistiche ci permettono di fare solo a livello regionale: l?export veneto in valori è cresciuto del +19,3% su base tendenziale, mentre quello in quantità è cresciuto molto meno, +2,3%. Ancor più marcato il differenziale per l?import: in valori cresce del +41,2%, in quantità del +8,3%».

«Per quanto riguarda i settori, quasi tutti, sia a Treviso che a Belluno, sono interessati da queste variazioni a due cifre -spiega il Presidente -. Fanno però eccezione, a Treviso, gli elettrodomestici (appena un +4%), il settore legato alla componentistica automotive (+6,9%), e l?elettronica (-1,4%), mentre a Belluno si discostano dalla media provinciale il settore dei macchinari (+2,4%) e quello della gomma plastica (-16,2%)».

«Interessante il quadro che emerge dall?analisi dell?export per mercati nel medio periodo, considerando la situazione pre-Covid - conclude Pozza: gli unici segni negativi riguardano sostanzialmente Cina, Russia e Regno Unito. Trainano molto, invece, le vendite verso gli USA (+38,6% per Treviso, quasi +30% per Belluno, sempre rispetto a giugno 2019) e, soprattutto, verso i principali partner europei. Una tendenza che sembra anticipare gli scenari di ri-regionalizzazione degli scambi di cui spesso si parla, come effetto della pandemia e della guerra, ma forse ? resta prudente Pozza ? è ancora troppo presto per trarre conclusioni al riguardo».

Il quadro generale

I dati relativi all?interscambio commerciale dell?Italia e dei territori nei primi sei mesi del 2022, resi noti dall?Istat qualche giorno fa, ripropongono dinamiche e temi già commentati in occasione della fotografia al primo trimestre. L?export italiano, come quello delle regioni, continua a conoscere dinamiche positive sull?onda degli ordini acquisiti (e non evasi) nel corso del 2021, salvo un marginale accenno di calo nel mese di giugno. Tuttavia, il dato di fondo è che le variazioni in valori, quasi tutte a due cifre, sono condizionate pesantemente dalla componente prezzi.

In Veneto, la variazione export in valori, su base annua, è del +19,3% (quasi in linea con l?Emilia Romagna), in quantità si ferma al +2,3%. Ancor più marcato il differenziale per l?import: in valori l?import veneto cresce del +41,2%, in quantità del +8,3%. Questi sono i dati di cornice che dobbiamo tenere in conto per tutta l?analisi che segue.

Con queste variazioni a due cifre, in effetti, si superano facilmente i valori export raggiunti nel primo semestre 2019, pre-Covid; ma risulta del tutto comprensibile come queste variazioni siano ?pompate? da prezzi che incorporano, pare anche parzialmente, i maggiori costi all?importazione, non solo per gli energetici ma anche per determinate materie prime.

Tra gennaio e giugno, l?import italiano è cresciuto, nel complesso, di oltre il 44% in valore. Pesano gli energetici che registrano nel semestre dinamiche a tre cifre: +180,2% rispetto ai valori del primo semestre 2021. Nel dettaglio: gas naturale (+336,8%), energia elettrica (+293,8%) e petrolio (+99,3%). Anche l?insieme delle merceologie riconducibili alla metallurgia aumentano quasi del 50% in valori rispetto ai primi sei mesi del 2021.

Analoghe dinamiche si riscontrano per il Veneto: +41,2% in valore. Pesano in particolare le importazioni di gas naturale (+441,7% in valori), prodotti chimici e fertilizzanti (+47,9%), prodotti metallurgici (+44,7%), apparecchiature e componenti elettrici e prodotti legati all?agroalimentare. Il valore degli approvvigionamenti regionali dall?area Extra Ue 27 cresce del +70,7% in un anno, scorporando le industrie estrattive (per la maggior parte gas), l?aumento è del +41,9%.