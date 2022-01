Infiltrazioni mafiose nella Marca: «Il pericolo c'è, bisogna fare attenzione»

Da ieri, giovedì 20 gennaio, si è insediato nell'incarico a cui è stato designato dal Governo la settimana scorsa, il Prefetto di Treviso, successore di Maria Rosaria Laganà, da qualche giorno Prefetto di Brescia. Angelo Sidoti ha iniziato a conoscere la città con le prime visite istituzionali (stamattina ha incontrato il presidente della provincia, Stefano Marcon) ma questo territorio ha già significato molto per la sua famiglia: il nonno è stato uno dei "Ragazzi del '99", un cavaliere di Vittorio Veneto, e ha combattuto nella Marca durante la prima guerra mondiale, sul Piave e sul monte Grappa. Inoltre un cugino è residente qui e tempo fa era stato a fargli visita. I temi caldi che dovrà affrontate, oltre alla gestione della pandemia, l'ordine pubblico, la collaborazione con gli enti locali e la non semplice eredità di Maria Rosaria Laganà, il cui lavoro ha lasciato una traccia profonda.

«Faremo squadra e affronteremo qualsiasi problema -ha detto Sidoti, rivolgendosi a Marcon- di buona lena e consapevoli che soltanto la cooperazione tra noi può darci ottimi risultati. La mia priorità è quella di sostenere le amministrazioni locali, la provincia, i Comuni e le attività quotidiane e poi coordinare gli enti dello Stato rispetto anche a quelle che solo le esigenze che pone l'attuale periodo: il dialogo è l'unica strada».

Il tema principale sul tavolo resta quello della Pandemia. «Quello che il governo chiede a tutti noi -continua il Prefetto- e questo passa anche attraverso l'utilizzo di quei sistemi che abbiamo a disposizione per tutelare le nostre vite e quindi mi riferisco ai vaccini e agli altri sistemi che sono stati individuati. Sappiamo che la generalità della popolazione del nostro Paese è stato tutto accettato e di buon grado perchè significa tutelare la nostra vita e anche quando tutte le Prefetture o le forze di polizia hanno elevato sanzioni non sono mai state in numero tale da far preoccupare. C'è stata una generale correttezza e accettazione di queste regole nuove».

Altro tema delicato è quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata. «Ci sono pericoli di infiltrazione, dobbiamo tenere d'occhio anche questo aspetto: l'invito agli operatori economici è quello di non fidarsi di chi promette vantaggi facili -spiega Sidoti- Analizzeremo i fenomeni, vedremo di che caratteristiche si trattano, è un pericolo che c'è in tutte le parti d'Italia, anche in questa, soprattutto quelle dove c'è maggiore ricchezza perchè l'infiltrazione va a cercare vantaggi economici, non va dove ci sono meno vantaggi e quindi bisogna fare attenzione, avere un'attenzione particolare e vedremo di muoverci in questo senso».