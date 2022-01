Il commiato di carabinieri e Guardia di Finanza di Treviso al Prefetto

Nella mattinata di oggi, 19 gennaio, il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, ha fatto visita, in occasione del suo commiato dal Capoluogo della Marca, al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso di via Cornarotta, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gianfilippo Magro, unitamente ai suoi più stretti collaboratori ed ai Comandanti delle cinque Compagnie della Marca, riuniti per l’occasione nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid. Nel corso dell’incontro il Prefetto Laganà ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione ricevuta dall’Arma nell’assicurare prossimità e vicinanza alle operose comunità della provincia trevigiana. Il Colonnello Magro, nel porgere al Prefetto Laganà i migliori auspici per il prossimo prestigioso incarico, le ha fatto omaggio di un “crest” ricordo del Comando Provinciale.

Nel pomeriggio di oggi, prima di lasciare l’incarico di Prefetto di Treviso, la dottoressa Maria Rosaria Laganà ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Presso la sede di Piazza delle Istituzioni, l’Autorità è stata accolta dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Francesco De Giacomo, che ha ripercorso le più significative azioni di servizio condotte nel perseguire la legalità, in tutte le sue declinazioni, dai dipendenti Reparti e ha ricordato il significativo contributo costantemente fornito a tutela della sicurezza pubblica, in piena sinergia con le altre Forze dell’Ordine. Il Comandante Provinciale ha ringraziato, in particolare, il Prefetto per la guida ferma, lungimirante, dinamica, competente e per la vicinanza dimostrata alla Guardia di Finanza in

questi anni, promuovendo il consolidamento di uno “spirito di squadra” tra tutte le componenti dell’Amministrazione Pubblica nell’interesse dei cittadini. Le ha, quindi, rivolto un augurio di proficuo lavoro nel nuovo, prestigioso incarico di Prefetto di Brescia,

auspicando che possa cogliere ulteriori successi, al servizio delle Istituzioni e del Paese. Nel corso dell’incontro con il personale dei Reparti della provincia di Treviso, il Prefetto Laganà ha rivolto espressioni di plauso per l’elevato impegno profuso dalle Fiamme Gialle della Marca nello svolgimento delle missioni istituzionali, sottolineando la centralità strategica, per questo territorio, dell’attività sviluppata dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.