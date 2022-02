Visita del Prefetto Angelo Sidoti al comando provinciale dei vigili del fuoco

Si è svolta nella mattinata di oggi, 18 febbraio, la visita del Prefetto di Treviso, Dott. Angelo Sidoti, al Comando Provinciale, ricevuto dal Comandante, ing. Alberto Maiolo, dai Funzionari e da tutto il personale in servizio. Dopo una breve visita al Comando, il Prefetto si è trattenuto a vedere le manovre conclusive dal Corso SAF (Speleo Alpino Fluviale) basico nazionale in svolgimento al Polo Didattico di Treviso. Interesse ed apprezzamento per quanto viene quotidianamente compiuto dal Corpo è stato espresso ai presenti, con cui il Prefetto Sidoti si è intrattenuto a visionare le attrezzature di lavoro dei Vigili del Fuoco.