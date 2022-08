Ottava edizione del concorso Vincenzoni: giurie al lavoro per decretare il vincitore

Tutto pronto per il gran finale dell’ottava edizione del concorso Luciano Vincenzoni, nato nel 2015 due anni dopo la scomparsa del grande soggettista trevigiano allo scopo di mantenerne viva la memoria. Quest’anno il Premio Vincenzoni, che gode del sostegno del Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso e della Regione Veneto sarà presentato a Venezia sabato 3 settembre, in occasione della 79^ Edizione della Mostra del Cinema, nello spazio della Regione Veneto -Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior.

Per la sezione soggetti, per la quale i partecipanti dovevano inviare un soggetto a tema libero di circa 12.000 battute, sono pervenuti 91 lavori. Tra tutti i giovani autori sono prevalenti, anche per questa edizione, gli uomini con 62 lavori, a fronte di 26 donne. I soggetti scritti a quattro mani sono 13.

Per quanto riguarda la provenienza, dal Veneto hanno risposto quattro autori. La parte del leone l'ha fatta Roma con 20 partecipanti. Tutte le regioni sono rappresentate, grandi e piccole città, da Siracusa a Napoli, Firenze, Foggia, Bologna e Milano fino ad Arzene di Pordenone. La sezione musica, per la quale i partecipanti dovevano musicare una sequenza di circa 6 minuti del film Giù la testa di Sergio Leone, sceneggiato da Vincenzoni, assieme a Donati e Leone, ha visto la partecipazione di 11 musicisti under 35.

Dai profili inviati, i concorrenti risultano molto motivati e già ben orientati nell’ambito della produzione musicale. I soggetti saranno valutati da una giuria presieduta da Cecilia Valmarana, responsabile di Rai Movie e nel Board di Veneto Film Commission. Gli altri sei giurati sono Francesco Massaro, regista e sceneggiatore, oltre che amico di Luciano Vincenzoni, Michela Cescon, Manlio Piva, Maria Teresa De Gregorio, Decimo Poloniato e Alessandro Comin.

Le partiture musicali saranno sottoposte al vaglio di una giuria di sei esperti professionisti, compositori e docenti, sotto la presidenza del Maestro Marco Biscarini, premiato con un David di Donatello nel 2021 per la colonna sonora del film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti. Gli altri giurati sono Giuliano Taviani, Marco Fedalto, Pasquale Catalano, Cristina Calderoni, Gianluca Baldi.

C’è grande attesa da parte dei concorrenti per il verdetto e per la possibilità di mettersi in luce: la premiazione finale si terrà sabato 26 novembre a Treviso nell’ auditorium di Santa Caterina. Ai vincitori di ciascuna sezione andrà un premio di 1.500 euro, ai secondi di 500 Euro. La locandina che pubblicizzerà l’evento conterrà un’illustrazione realizzata, come per le passate edizioni, dal grande illustratore Renato Casaro.

Oltre al concorso, obbiettivo dell’Associazione è contribuire alla diffusione della cultura cinematografica, in particolare fra i giovani. Per questo scopo è nato il Progetto “Pane e Cinema”, coordinato da Paola Brunetta e che, nell’edizione 21/22, ha coinvolto quattro Istituti superiori trevigiani: l’alberghiero “Alberini”, il turistico “Mazzotti”, l’Istituto per geometri “Palladio” ed il Liceo scientifico “Da Vinci” con un centinaio di giovani allievi e undici docenti.

Sotto la guida del regista Alessandro Padovani i ragazzi si sono cimentati nella scrittura cinematografica producendo una decina di soggetti. Da uno di questi, “Un altro Luca”, è stato tratto un corto ad opera di un gruppo di allievi del corso multimediale del Palladio, presentato fuori concorso all’ultimo Edera Film Festival. Gli studenti che hanno partecipato a vario titolo al progetto sono: Andrea Bozzo, Gloria Dalla Giustina, Benedetta Girotto, Gaia Moro, Giovanni Insinna, Samuele Zerio, Sara Calzavara, Beatrice Codolo e Federico Raimondo.

I giovani attori sono Simone Michieletto, Tommaso Tonolo e Gloria Dalla Giustina, coordinati dai professori Gaia Bruseghin, Giovanni De Roia e Vincenzo Minervini. Per l’edizione di “pane e cinema 22/23” è in corso di definizione la partecipazione dei vari Istituti superiori di Treviso. Per informazioni www.premiovincenzoni.it. Si ringraziano: Ape & Partners - Parajumper. Partner dell’Associazione è il Conservatorio diCastelfranco “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto