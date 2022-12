Una folla di 150mila persone, centro di Treviso invaso nel giorno dell'Immacolata

Complice anche la giornata di bel tempo e il primo vero e proprio shopping natalizio, la giornata ecologica prevista per oggi, 8 dicembre, ha visto una massiccia affluenza di presenze in città, con Treviso che è stata letteralmente invasa di cittadini e turisti. Da una analisi effettuata dal conteggio dei veicoli in entrata, ha spiegato il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, in una nota, si stima una presenza di oltre 150mila persone. Già dal primo pomeriggio tutti i parcheggi sulla cintura del centro storico risultavano esauriti: una cartina di tornasole di una grande voglia di raggiungere e restare in città. Una quindicina in tutto gli operatori della polizia locale impiegati per il controllo degli ingressi del centro storico; nessuna violazione rilevata e traffico sul put esterno che è rimasto sempre scorrevole.