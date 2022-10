Treviso da tutto esaurito: 200mila persone domenica in città

Un nuovo fine settimana da record (come già accaduto sette giorni fa) a Treviso, con il tutto esaurito sia sabato e domenica. Oggi, in particolare le numerose manifestazioni presenti in centro, fra cui la Tiramisù World Cup che ha visto un grandissimo afflusso sia in Piazza dei Signori per la gara che sotto la Loggia dei Cavalieri per gli assaggi, hanno fatto registrare una massiccia presenza di visitatori. Anche La Mezza di Treviso, con la partecipazione di quasi 2mila atleti, ha avuto notevoli riscontri con la viabilità che è stata interrotta a tratti. Alle Fiere di San Luca centinaia di famiglie e alcune migliaia di ragazzi hanno riempito gli spazi tra giostre e bancarelle. Puntuale la presenza delle forze dell’ordine e della polizia Locale che insieme alla vigilanza privata messa a disposizione dagli organizzatori, ha permesso un weekend all'insegna della sicurezza. Dai lettori targhe la presenza tra centro città e quartieri è stata stimata in circa 200mila persone (110mila ingressi registrati dalla video sorveglianza cittadina) con parcheggi praticamente esauriti ovunque.

Il commento

«Abbiamo vissuto un altro grandissimo weekend - sottolinea il sindaco di Treviso Mario Conte -. La Tiramisù World Cup, la Mezza Maratona, il mercatino Mammart, la Mostrascambio all’ex Pagnossin, le Fiere di San Luca e gli altri appuntamenti organizzati fra centro e quartieri sono stati frequentati in massa da cittadini e visitatori. Parliamo di eventi ben organizzati ma che trovano nella nostra città la location naturale: il tiramisù è il dolce trevigiano per eccellenza conosciuto in tutto il mondo e l’ottimo lavoro svolto da Francesco Redi con Twissen ha permesso di celebrarne nel modo migliore la bontà e le origini, portandolo ad essere veramente un simbolo universale di Treviso tanto apprezzato quanto popolare. Vedere una fila lunghissima per gli assaggi del tiramisù dei campioni sotto la Loggia ci deve rendere tutti orgogliosi. Anche le Fiere di San Luca, tradizione radicata nel territorio, sono amatissime dalle famiglie così come merita un plauso l’ottimo risultato della Mezza di Treviso, a riprova della vocazione sportiva della nostra città. Il tutto in un contesto ampiamente presidiato e sicuro, da polizia locale, forze dell’ordine, Protezione civile e vigilanza privata. Una città piena è una città viva e anche in questo weekend, dove tutto è andato per il meglio, Treviso era più bella che mai» conclude il primo cittadino.