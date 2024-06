Fermate il massacro a Gaza, nuovo presidio in piazza Indipendenza

Giovedì 6 giugno alle 18.30 in piazza Indipendenza vi sarà il presidio "Fermate il massacro a Gaza" che si ripete ogni settimana, senza interruzione dal 9 novembre 2023.

Organizzato dal Comitato contro la guerra di Treviso, di cui la Sezione cittadina dell' Anpi fa parte insieme ad altre 25 associazioni locali di volontariato (il cui numero cresce continuamente), il presidio intende mantenere viva l'attenzione pubblica su una crisi umanitaria epocale e indegna di una civiltà, crisi che continua drammaticamente, inaccettabilmente, a protrarsi. I conflitti armati non hanno sbocchi se non il seminare morte e distruzione e alimentare odio, presente e futuro, tra popoli. Col presidio si intende anche sollecitare l'intervento delle autorità nazionali e internazionali perché operino per la sospensione degli scontri armati ed una soluzione pacifica di tutti i conflitti, non solo in Palestina, all'insegna dell'ascolto, del dialogo, della comprensione reciproca e della convivenza. Senza questi valori , ogni conflitto, in ogni parte del mondo, tenderà solo ad autoalimentarsi ed espandersi sempre più.

Le associazioni

Aderiscono al Comitato contro la guerra di Treviso: Adl Cobas Treviso, Anpi Treviso, Arci Treviso, Auser - Cittadini del Mondo, Auser provinciale, Caminantes.La casa è un diritto, Centro Servizi per il Volontariato Belluno Treviso, Centro Sociale Django, Cgil Treviso, Cooperativa Pace e Sviluppo, Coordinamento LGBTE Treviso, Coordinamento Studenti Medi, Emergency Treviso, Friday For Future Treviso, I Care, Legambiente Piavenire, Legambiente Sernaglia della Battaglia, Legambiente Treviso, Libera Treviso, Mani Tese Veneto, MondoRoverso Oderzo, Non Una Di Meno, Rete degli Studenti, Rete Radié Resch Lancenigo Maserada Spresiano, Slc Cgil Veneto, Treviso per Mediterranea.