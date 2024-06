Treviso Pride, sabato la quinta edizione: torna il corteo arcobaleno in centro storico

Per la quinta volta Treviso Pride torna nelle strade di Treviso con una manifestazione autofinanziata e accessibile. «Vogliamo urlare tutta la nostra rabbia contro la violenza continua e logorante esercitata dall’attuale governo sui corpi delle persone LGBTQIA+, delle donne, e delle persone con disabilità» scrivono gli organizzatori nella presentazione dell'evento in programma sabato 29 giugno, dalle ore 17, con partenza dalla Palla di ferro in via Roma, davanti alla stazione delle corriere di Treviso.

«Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia il Governo non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+, sottoscritta da 18 stati su 27. Una politica che genera un clima sempre più oppressivo e soffocante, soprattutto per quelle persone che ogni giorno vivono la violenza incarnata di istituzioni repressive e ostili» continuano gli organizzatori -. Vogliamo costruire un corteo transfemminista, antifascista, antibilista, anticolonialista e antirazzista, conto il genocidio e al fianco di tutti i popoli in lotta nel mondo, come quello della Palestina» concludono. Dopo la partenza dalla stazione, il corteo arcobaleno di sabato pomeriggio si snoderà nelle principali vie del centro storico. Tra le associazioni che hanno organizzato la quinta edizione del Pride trevigiano ci sono "Non una di meno Treviso" e "Famiglie Arcobaleno Veneto".