Pride, Ca' Sugana non firma la lettera d'intenti: «Su alcuni punti serve confronto»

Il sindaco Mario Conte ha già annunciato che non parteciperà all'evento di sabato prossimo, 17 giugno, perchè fuori città ma tende la mano agli organizzatori: «Li invito ad un tavolo di confronto per dialogare e trovare un percorso condiviso»

Il Comune di Treviso ha inviato una lettera agli organizzatori del Pride 2023 annunciando che non sarà sottoscritta da Ca' Sugana il manifesto/lettera d'intenti che è stato sottoposto in vista dell'evento di sabato prossimo, 17 giugno. Il sindaco Mario Conte ha motivato questa decisione sottolineando che alcuni punti necessitino di maggior concertazione e di un tavolo di confronto per condividere alcuni aspetti e riflessioni. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che non sarà presente alla manifestazione perchè fuori città, per un breve periodo di riposo. «Stacco la spina per qualche giorno, gli unici tre giorni dell'anno»: sottolinea.