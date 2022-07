Treviso Pride: in 2mila per il corteo arcobaleno tra le vie della città

Hanno sfidato il sole e le temperature roventi di questo fine settimana pur di far sentire la loro voce e prendere parte alla terza edizione del "Treviso Pride". Sabato 23 luglio circa 600 persone si sono radunate in Via Roma, all'altezza della stazione delle corriere, per dare vita al corteo arcobaleno che ha invaso le vie della città con arrivo in Piazza Borsa dopo il passaggio in Piazza Vittoria, Borgo Cavour, Piazza Duomo e Piazza dei Signori.

La mobilitazione, promossa da Cso Django e da varie altre associazioni trevigiane come "Non una di meno" ha portato in città centinaia di giovani, sfilati in centro a ritmo di musica al ritmo del dj set di El Pollo Loco DJ e Ménage a Trash. Alle 16.30 il primo raduno dei manifestanti in Via Roma: poco dopo le 17 la partenza del corteo che ha attraversato la città con arrivo in Piazza Borsa dov'era in programma uno show di chiusura con le drag queen: Lady Alany, Tessy Phora, Gabrielle Daisy e Simply Libra. Decine gli striscioni e gli slogan intonati durante il corteo: "Diritti e dignità nel lavoro per tutt?" ma anche messaggi più ironici e scanzonati: "Come non sei il mio daddy" o "Glitter buoni, cattive intenzioni". Una festa arcobaleno che non ha mancato di sollevare polemiche: la mobilitazione non aveva ricevuto il sostegno dell'associazione Lgbte che, insieme al Comune di Treviso, si era smarcata dalla manifestazione prendendone le distanze.