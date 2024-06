Treviso Pride, centinaia di giovani in corteo: «Stop a violenze e genocidi»

Treviso Pride torna in città nel pomeriggio in cui la Nazionale Italiana di calcio si gioca l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024. Poco dopo le 17 la partenza del corteo arcobaleno dalla palla di ferro in via Roma dove si sono radunati decine di giovani nel giorno della Giornata mondiale dell'orgoglio Lgbtquia+.

"No pride in genocide" non c'è orgoglio nel genocidio, lo slogan scritto sullo striscione che ha aperto la sfilata partita in direzione piazza Borsa. Qui c'è stata la prima tappa del corteo transfemminista con uno spettacolo di musica e delle drag queen Tessy e Lola Benvestio, seguito da un passaggio in piazza dei Signori, salotto della città. I manifestanti sono poi transitati in piazza Vittoria prima di dirigersi verso il Bastione San Marco sulle Mura di Treviso dove si è tenuto il comizio di chiusura del pride. In un centro storico non molto gremito a causa della partita di calcio e delle prime partenze per le ferie estive, i manifestanti della quinta edizione di Treviso Pride hanno occupato le strade manifestato contro il genocidio in Palestina, con slogan e ripetuti insulti contro Israele. Tanti gli striscioni e i cartelloni provocatori realizzati dai giovani in corteo. "Stop al capitalismo che alimenta il patriarcato" il grido della portavoce dei manifestanti poco prima della partenza della manifestazione. Dalle ore 20 il Treviso Pride si sposterà al Tortuga di Quinto di Treviso per l'afterparty ufficiale fino a notte inoltrata.

Gli interventi

Durante il comizio sulle Mura i manifestanti hanno detto: «Viviamo tempi difficili. L’ascesa dell’estrema destra non può essere letta all’interno dell’alternanza tra i partiti politici che hanno determinato egemonia negli ultimi decenni. Non basta pensare che alle prossime elezioni qualcosa cambierà. Perché le prossime elezioni sono già oggi, con la probabile vittoria del rassemblement national in Francia, la tenuta di Orban in Ungheria, il risultato delle europee in Italia come in molti altri stati europei. Sono tempi difficili perché il potere economico da anni già sostiene gli attacchi ai diritti riproduttivi, ai diritti sociali, è razzista, patriarcale, abilista ed ecocida. L’alleanza tra le forze moderate e gli ambienti della destra e dell’estrema destra fortifica gli attacchi sui nostri corpi in quanto persone queer, frocie, donne, persone razzialilizzate, con disabilità, persone vive. L’anno scorso con Agedo, Famiglie Arcobaleno e altre realtà del territorio abbiamo realizzato la Carta degli Intenti per l’Autodeterminazione e la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA + all’interno del quale abbiamo inserito le misure minime urgenti che le istituzioni politiche, educative e sanitarie dovrebbero mettere in atto per la tutela e l’autodeterminazione delle persone queer. Molte associazioni e realtà indipendenti l’hanno sottoscritto, dalle istituzioni della provincia la risposta non c’è stata, o è estremamente debole, come dimost a il comune di Treviso che ha avviato un tavolo con le associazioni senza però accogliere le richieste più stringenti come il riconoscimento delle coppie omogenitoriali o dando risposte insufficienti rispetto alla necessità di formazioni interne al personale delle istituzioni comunali sulla tutela,l’accoglienza e il rispetto delle persone LGBTQIA. La libertà di essere se stessə è una rivendicazione centrale ma questa libertà si realizza attraverso conquiste materiali. Essere liberə di essere frociə significa accedere alla casa, essere tutelatə sul piano della salute, non subire violenza fisica e verbale dentro e fuori le istituzioni, vedere riconosciuti i diritti dellə famigliə omogenitoriali, dei genitori come dei bambini, significa avere accesso ai documenti di riconoscimento per le persone trans, non essere discriminatə lavorativamente. Se sono frociə, trans, se ho unə figliə con una persona del mio stesso sesso, se sono ciò che desidero essere non devo vivere con l’ansia di essere licenziatə demansionatə o non assuntə. La lotta queer è lotta contro la precarietà, perché è una condizione a cui la maggior parte di noi è costretta, e l’alleanza tra persone LGBTQIA, donne e tuttə coloro che sperimentano l’ansia esistenziale di un mondo che ti costringe all’insicurezza è ciò da cui partire per animare le lotte per i diritti salariali e di reddito. L’estrema destra e le espressioni di falsa inclusione delle forze politiche ed economiche protagoniste delle campagne di queerwashing sono facce della stessa medaglia, di sfruttamento e discriminazione. È per questo mondo diverso che animiamo queste strade. Dalla parte di tutti i corpi oppressi, della Palestina e tutte le vittime della guerra globale».