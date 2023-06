Coppie arcobaleno in testa, canti e balli: in 2.500 in città per il Pride

Erano almeno 2.500 i partecipanti all'edizione 2023 del Pride trevigiano che ha visto colorare di arcobaleno il centro storico della città con il corteo, in testa alcuni figli di coppie omogenitoriali con i loro genitori (in bici), che da via Roma ha attraversato la città fino a prato di Fiera dove la manifestazione si è conclusa. Cartelli, canti, balli, cori. Presenti, come annunciato, esponenti di tutte le associazioni della galassia Lgbtqia oltre i consiglieri comunali del Partito Democratico, Marco Zabai, Stefano Pelloni e Antonella Tocchetto che in questa occasione hanno annunciato una speciale fascia arcobaleno, oltre a Michela Nieri e alla parlamentare Rachele Scarpa. Immancabili le stoccate al sindaco Conte, assente come da lui annunciato. «E' una cosa di civiltà, in questi tutti i Pride c'è un sindaco o un suo rappresentante» ha detto Pelloni «per esprimere vicinanza ad un mondo, quello dei diritti civili che non fa male a nessuno. Aumentare i diritti li estende solo agli altri». «Io sono sempre venuta, marciare a favore dei diritti è giusto» così Antonella Tocchetto «saremo sempre a favore. Il sindaco è molto furto perchè non ha sottoscritto ma ha aperto un tavolo di trattativa, è una furbata molto strana. Noi già dal prossimo consiglio comunale gli chiederemo quando partirà».

Tra i partecipanti anche associazioni che riuniscono genitori cattolici con figli omosessuali. «Ognuno ha le prossime esperienze, quella dell'outing per mio figlio drammatico, con problemi di rifiuto da parte della chiesa. Siamo stati chiusi in noi stessi per un periodo e poi abbiamo costituito una rete in tutta Italia» spiegano Claudio Corvaglia e Roberto Stevanato, entrambi veneziani «abbiamo organizzato delle veglie a Mestre, al Sacro cuore, e a Treviso, a San Giuseppe. Partecipano anche laici, sono forzature ma stiamo portando avanti questa testimonianza».