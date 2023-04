Treviso Pride 2023, torna il corteo Lgbte in centro storico

Dopo le polemiche dell'anno scorso per le manifestanti a seno nudo sulla scalinata del Duomo, tornerà anche quest'anno in centro storico il Treviso Pride, parata arcobaleno che vedrà sfilare per le vie della città gruppi e associazioni della comunità Lgbte.

Nelle scorse ore gli organizzatori hanno svelato la data ufficiale dell'evento: sabato 17 giugno. Il percorso del corteo dovrà essere definito nelle prossime settimane in accordo con Comune e Questura di Treviso. Verosimilmente la partenza sarà da Via Roma, a pochi passi dalla stazione delle corriere, per poi proseguire nei luoghi simbolo del centro. Dopo gli eventi dell'anno scorso però, che avevano costretto la Digos a intervenire, non è escluso che luoghi sacri e di culto come il Duomo vengano banditi dal percorso della manifestazione arcobaleno. Le manifestanti di "Non una di meno" rimaste a seno nudo in Piazza Duomo erano state multate con una sanzione di 102 euro a testa. Ad aver voluto di nuovo il Pride in città è stata una cordata di associazioni locali: dal Coordinamento Lgbte a "Non una di meno" passando l'Associazione famiglie arcobaleno e Agedo. La partecipazione è ovviamente libera e aperta a chiunque. Un evento che non mancherà anche quest'anno di far discutere.