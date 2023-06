Mario Conte su matrimoni gay e adozione: «E' tempo di aprire un dibattito»

«Ho tanti amici omosessuali, non vedo perché dovrei dire di no a una loro richiesta di sposarli. In Comune, negli anni, si sono celebrati vari matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma hanno sempre indicato una figura di riferimento per celebrare. Se me lo avessero chiesto non avrei rifiutato. Le adozioni? Rispondo chiedendomi se un bambino senza genitori stia meglio in un istituto o in una famiglia che gli può dare serenità e amore». In una lunga intervista concessa al quotidiano "Il Gazzettino" il sindaco di Treviso Mario Conte affronta oggi, 18 giugno, i temi che hanno fatto da musica di fondo del Pride celebrato ieri 17 giugno a Treviso. Conte parla a ruota libera su matrimonio gay, adozioni per le coppie dello stesso e annuncia l'apertura di un tavolo sul tema dei diritti.

«Resto fermamente contrario all'utero in affitto - spiega - ma su matrimoni gay e adozioni è necessario aprire un dibattito. In Comune, negli anni, si sono celebrati vari matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma hanno sempre indicato una figura di riferimento per celebrare. Se me lo avessero chiesto non avrei detto di no. Sulle adozioni il discorso è articolato. Partiamo da una domanda: un bambino senza genitori sta meglio in un istituto o in una famiglia che gli può dare serenità e amore? Se una coppia di uomini o di donne può garantire questo perché dire di no? E allargherei il discorso anche ai single.»

«Io - continua - parlo da amministratore che si concentra sul bene delle persone, cerco di ragionare al di fuori degli schemi ideologici. Guardiamo la realtà: ci sono studi di eminenti sociologi che danno letture molto interessanti. La politica deve stare al passo con i tempi. Durante la campagna elettorale ho avuto modo di parlare con tanti diciottenni e diciannovenni, ragazzi molto giovani. Per loro quello della sessualità, di amare un uomo o una donna, è un non-problema. Le nuove sensibilità sono molto diverse da quelle di un 40enne o un 50enne. Può piacere o meno, ma è così».

«Continuerò a rispettare la legge e le norme - puntualizza sulle iscrizioni all'Anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali - i sindaci che su questo tema hanno fatto forzature sono stati costretti dalle Prefetture a fare marcia indietro. Se invece mi chiedete se è arrivato il momento di aprire il dialogo per una riforma dico "sì": è arrivato il momento di parlarne. Ma resto fermamente contrario all'utero in affitto».

Sul tavolo che dovrebbe affrontare i diritti civili Conte afferma che «con l'assessore Tessarolo ci siamo già confrontati insieme alle associazioni e, finita l'estate, ho intenzione di ripartire con gli incontri sul tema dei diritti. In questi anni ho conosciuto persone con storie incredibili, che hanno vissuto e vivono disagi che mi hanno fatto riflettere. Un sindaco deve rappresentare tutte le sensibilità della sua comunità».

Sul Pride di ieri il primo cittadino ha le idee precise. «Non mi hanno chiesto il patrocinio - dice - ma l'amministrazione comunale ha aiutato in tutti i modi gli organizzatori, che si sono dimostrati affidabilissimi e molto corretti. Dare il patrocinio avrebbe significato sancire l'adesione di tutta la comunità trevigiana al Pride. Ma io devo anche tenere conto che su alcuni temi il dibattito è aperto, i punti di vista diversi. Anche all'interno della comunità Lgbte non tutte le posizioni sono condivise. La via migliore è quella del dialogo mettendo da parte la politica che in questi casi divide. Vedi il Pd che ha appoggiato il Pride più per cavalcare il momento e cercare voti. Non mi pare la posizione migliore. Io non ho partecipato alla sfilata perché non mi interessa la foto di partecipazione, mi interessa dialogare e costruire con le associazioni, nei tavoli che contano, una mentalità di vera inclusione. Rispetto la manifestazione ma non condivido certe spettacolarizzazioni. Inoltre invito i consiglieri comunali del Pd presenti a prendere le distanze da certi atteggiamenti offensivi e volgari dei loro alleati del Django».