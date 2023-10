La Banda dell'Aeronautica "atterra" per la prima volta al Teatro Comunale

Sabato 7 ottobre serata all’insegna della solidarietà al Teatro Comunale di Treviso “Mario del Monaco” che ha ospitato, per la prima volta nella sua storia, la Banda musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano. Gli orchestrali della Banda, tenuta a “battesimo” nel lontano 1937 dal compositore e direttore d’orchestra Pietro Mascagni, hanno eseguito sia brani della tradizione militare con precisi riferimenti storici, sia brani del repertorio classico ed, in omaggio alla vivacità imprenditoriale e culturale del territorio, non sono mancati motivi dall’aria briosa e moderna. Dopo il doveroso raccoglimento per le vittime del tragico incidente di Mestre, la Marcia d’Ordinanza dell’Aeronautica Militare ha dato inizio, all’esecuzione del repertorio, proseguendo con il “Trittico di Canti Patriottici”, “Nessun Dorma” dalla Turandot , solo per citarne alcuni, per concludere con “ Il Canto degli Italiani”. Un repertorio, quello della Banda, in grado di spaziare ed affrontare generi più variegati ed essere apprezzato nei più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

Un concerto promosso dal Sindaco Mario Conte e dal Comandante del 51° Stormo Caccia Colonnello Emanuele Chiadroni per portare nel cuore della città di Treviso un “momento” musicale unico per il valore culturale e per il legame con i cento anni dell'Arma Azzurra; un ulteriore omaggio alla cittadinanza trevigiana da sempre legata ai reparti dell'Aeronautica presenti nel territorio. Il Sindaco Mario Conte, nel suo intervento, ha sottolineato proprio come sia stretto il legame esistente tra la citta di Treviso e l’Aeronautica Militare, definendolo come "un legame oramai diventato naturale" spiegando inoltre «noi abbiamo ricevuto tanto dall’Aeronautica e volevamo, in occasione di questo importantissimo compleanno, restituire qualcosa e lo abbiamo fatto promuovendo questo concerto».

Il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, ha ringraziato le autorità ed in particolare il sindaco che ha voluto fortemente questa serata musicale. Il Generale ha spiegato come, nei numerosi eventi organizzati in tutte le regioni italiane per celebrare il centenario della Forza Armata, al Veneto ed in particolare a Treviso sia stata data un’importante rilevanza con l’organizzazione della mostra itinerante: «questo testimonia l’affetto e la simbiosi esistente da molto tempo tra la Forza Armata e la Città».

«Questa sera ci avete regalato delle emozioni incredibili, si vede la vostra passione». Con queste parole il Colonnello Chiadroni si è rivolto ai componenti della Banda, aggiungendo che «in Aeronautica noi parliamo spesso di far squadra, sentirvi suonare è stato l’emblema, il culmine di questo concetto, siete una nostra eccellenza». Ha proseguito facendo un bilancio sulla mostra itinerante, sottolineando come si possa considerare un grande successo aver raggiunto, ad un giorno dalla chiusura, oltre 15.000 visitatori, ponendo Treviso subito dopo Roma e Firenze; un successo determinato dalla sensibilità e dalla meravigliosa risposta della cittadinanza. Una sensibilità e vicinanza che ha permesso allo Stormo di raccogliere finora circa 92.000 euro a favore dell’AIRC, in occasione dei vari eventi organizzati nell’ambito del programma “Un dono dal Cielo”.