Medicina a Treviso: «Entro fine anno le lauree dei primi cento studenti»

Entro fine 2024 Treviso avrà i suoi primi cento dottori laureati in Medicina: l'annuncio è arrivato lunedì 17 giugno dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, in occasione dell'inaugurazione della sede staccata, in zona Fiera, del corso di laurea dell'Università di Padova.

«Entro dicembre - spiega il direttore generale - contiamo di andare a laureare tra i 90 e 100 studenti che avevano iniziato per primi il percorso di studi qui a Treviso sei anni fa. Sono andato a salutarli in questi giorni e credo che, dopo la laurea, ci siano buone probabilità che molti di loro scelgano di lavorare nei nostri ospedali come medici». Ad oggi in Veneto sono 3500 i medici che mancano alla sanità pubblica. Le nuove lauree serviranno come una vera e propria boccata d'ossigeno per la sanità di Marca. I primi cento laureati in Medicina non saranno però l'unica novità dei prossimi mesi. «Grazie all'Università di Padova - aggiunge Benazzi - arriverà a Treviso anche la scuola di specializzazione in Malattie infettive. Ad oggi a Treviso è attiva solo la scuola di specializzazione in Audiologia e Foniatria, con Malattie infettive il numero di studenti in arrivo a Treviso è destinato ad aumentare in maniera importante».