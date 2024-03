Torna il "processo aea vecia" a Ponte Dante: è la 56esima edizione

Le accuse sono i vizi, tanti, e le virtù, molte meno, della città di Treviso, la sua società, il problema della violenza giovanile, la politica, l'ambiente, l'inquinamento e poi c'è il tema più caldo del momento ovvero il parcheggio interrato di piazza Vittoria. Temi che finiranno inevitabilmente sul banco degli imputati nel classico "Processo aea vecia" di Ponte Dante che si svolgerà giovedì prossimo, 7 marzo, in Riviera Garibaldi. Di fronte alla giuria finirà la Duchessa Marietta Marinaio, primatista de promesse poco mantegnue, un nomignolo che ricorda vagamente quello del sindaco Mario Conte. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 9 marzo, oppure giovedì 14. Come consuetudine da qualche anno il processo sarà trasmesso in diretta tv su Antenna tre. Ora non resta che attendere che la corte esprima il verdetto e che il fantoccio che come da tradizione è posizionato nelle acque del Sile venga dato alle fiamme dai sommozzatori.