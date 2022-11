Altri tre profughi nella Marca, il Prefetto: «Abbiamo fatto fronte per l'accoglienza»

«Stiamo tornando indietro: la competenza della gestione dei migranti non è di competenza comunale» spiega il presidente della provincia, Stefano Marcon «è una competenza fondamentale dello Stato e deve farsene carico, non è che si torni ai tempi in cui, in territori come i nostri, vedevano grosse concentrazioni di migranti in poche strutture e che poi han creato i disagi che abbiamo patito nel passato. Si torna indietro, non va bene, bisogna che l'Europa se ne faccia carico. Bisogna attivare percorsi per accogliere coloro che sicuramente hanno bisogno e gli altri essere fermi e ferrei, far rispettare le regole e quindi agire di conseguenza».

«Noi sindaci siamo aperti ad ospitare chi ha bisogno» continua ancora Marcon «nell'ambito delle nostre possibilità: il territorio di Castelfranco ospita il 13% di popolazione straniera, la media della Regione del Veneto, integrati, supportati dai servizi sociali nei loro bisogni, al pari degli altri. Oltre facciamo fatica ad andare con le criticità note degli enti locali oggi».