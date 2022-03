Già 600 profughi nella Marca, accoglienza: vertice Prefettura-sindaci

Nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, incontrerà i sindaci della Marca, rappresentanti della Caritas e dell'Ulss 2 per fare il punto sull'emergenza profughi che sono in fuga in questi giorni dall'Ucraina. Finora sarebbero circa 600 le persone giunte nella Marca, un numero molto esiguo, ma non si esclude che nei prossimi giorni, con l'aggravarsi della crisi, la situazione possa peggiorare ulteriormente con migliaia di stranieri che potrebbero arrivare nel nostro territorio. Al centro della riunione di oggi il tema dell'accoglienza: da un lato ci sono da mettere a punto delle linee guida su come gestirle, dall'altro il reperire un eventuale Hub dedicato ad accogliere e ospitare chi è in fuga dall'Ucraina. Tra i Cas possibili c'è anche villa Rieti Rota a Motta di Livenza. La soluzione migliore, secondo la Prefettura, resta quella dell'accoglienza diffusa sul territorio.