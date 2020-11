Pontili, staccionate e panchine: al via il restyling della Restera

Con la sistemazione dei pontili di via Alzaia del Sile ha preso il via il “Progetto Restera”, intervento di sistemazione delle staccionate e tratti di percorso danneggiati, rifacimento di due tratti di argine e manutenzione straordinaria del verde verticale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati voluti dall’Amministrazione nell’ambito di un progetto più ampio di sistemazione di tutte le strutture a servizio dei cittadini collocate in aree verdi o giardini pubblici, percorsi pedonali o ciclabili. I pontili di via Alzaia ricostruiti sono otto, compreso il ponticello tra via Callalta e via Sant’Osvaldo. La manutenzione riguarda altre 13 strutture, le staccionate e le panchine. Le banchine in legno presentavano problemi di instabilità dei parapetti e della pavimentazione con più del 30% di doghe lesionate. L’intervento di sostituzione ha compreso lo smontaggio, lo smaltimento del corpo esistente e la realizzazione di nuovo pontile in legno di larice oltre all’impregnatura di tutta la superficie. L’intervento di ripristino di ogni singolo pontile ha compreso l’idrolavaggio a pressione di tutte le parti esposte, la levigatura per asportare le parti di legno sfibrate e la successiva impregnatura a due mani di prodotto naturale acrilico, incluse tutte le necessarie sostituzioni di parti ammalorate sia riguardanti le tavole di pavimento che i parapetti.

«La manutenzione è importante e deve essere eseguita con cadenza periodica al fine di poter conservare in maniera adeguata i materiali e consentire una maggiore durata nel tempo -sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese- Per questi motivi abbiamo voluto intervenire con un progetto in grado non solo di migliorare esteticamente una zona particolarmente apprezzata dai cittadini, ma anche per garantire standard di sicurezza altissimi ai fruitori».

L’intervento di riqualificazione dei pontili ha un costo totale di 90 mila euro. Entro il mese di novembre si procederà con il ripristino dei tratti di percorso danneggiati dalle radici degli alberi e alla sistemazione generale dello stesso (costo totale 5 mila euro). Si interverrà inoltre sulla sistemazione di due argini crollati (10 mila euro) e sul verde verticale con la sostituzione degli alberi morti con nuove essenze (10 mila euro). «Il Progetto Restera intende valorizzare uno dei percorsi più belli del nostro territorio -sottolinea il sindaco Mario Conte- Effettuare interventi, anche importanti, di manutenzione significa garantire ai cittadini un arredo urbano gradevole e strutture sicure e pulite. Ringrazio il Settore Lavori pubblici e l’assessore Zampese per l’ottimo lavoro che culminerà in primavera con la piantumazione di nuovi alberi».