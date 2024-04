Treviso, le celebrazioni per il 25 aprile: ecco il programma

Nella ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione Nazionale sono in programma per giovedì 25 aprile le cerimonie di commemorazione nel quartiere di Canizzano, al Cimitero Maggiore e in Piazza Indipendenza.

Alle ore 8.45 si terrà la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di via Maleviste (Canizzano).

Alle 10.30 al Cimitero Maggiore ci sarà invece la deposizione delle corone d’alloro al Mausoleo del Corpo dei Volontari della Libertà, al Sacrario ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale, al Campo del Tricolore e al Monumento ai Caduti dell’Arma Aeronautica.

Le cerimonie proseguiranno alle ore 11.30 in Piazza Indipendenza con la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Treviso a cura del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso e il discorso ufficiale a cura del Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Treviso.

Infine, domenica 28 aprile, alle ore 9.30, ci sarà la Santa Messa e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Sant’Antonino.

Calesso: «Leggiamo il monologo di Scurati in piazza»

Non possono rimanere senza risposta la decisione della Rai di censurare il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile e le inaccettabili affermazioni della Presidente del Consiglio con cui, come ha dichiarato lo stesso Scurati: “Pur di riuscire a confondere le acque, e a nascondere la vera questione sollevata dal mio testo, un capo di governo, usando tutto il suo straripante potere, non esita ad attaccare personalmente e duramente con dichiarazioni denigratorie un privato cittadino e scrittore suo connazionale tradotto e letto in tutto il mondo. Questa, gentile presidente, è una violenza. Non fisica, certo, ma pur sempre una violenza. È questo il prezzo che si deve pagare oggi nella sua Italia per aver espresso il proprio pensiero?” E la risposta a questo vero e proprio scandalo antidemocratico,mio avviso, deve attraversare prima di tutto le piazza del 25 aprile, accompagnare le cerimonie ufficiali, dare ancora più senso – con la sua carica di attualità – alle commemorazioni della Festa della Liberazione.

Alcuni sindaci (per primi quelli di Bergamo, Firenze, Livorno) hanno già annunciato che leggeranno il monologo di Scurati proprio durante le celebrazioni del 25 aprile e hanno inviato i loro colleghi a unirsi a questa iniziative. Non so se il Sindaco di Treviso li seguirà. In ogni caso propongo alle antifasciste e agli antifascisti trevigiani di leggere pubblicamente il monologo di Scurati il 25 aprile, in piazza, dopo il canto di “Bella ciao” con cui, da anni, si conclude la manifestazione ufficiale della Festa della Liberazione. Penso a una lettura pubblica e collettiva, una lettura popolare che dimostri quanto accaduto ai danni di Scurati sia inaccettabile per gli Italiani che si riconoscono nei valori della Costituzione nata dalla Resistenza. Spero che la stessa cosa accada anche nelle tante piazze della nostra provincia in cui viene commemorato il 25 aprile. A Treviso abbiamo un motivo in più per farlo: il 15 giugno del 1924, mentre tutta l’Italia si interrogava sulla scomparsa di Giacomo Matteotti, lungo viale Trento Trieste venne rinvenuto gravemente ferito il ventiduenne tramviere antifascista Giovanni Girotto, vittima della bastonatura da parte di una squadraccia fascista: morirà in ospedale il giorno dopo. Non è stato né il primo né l’ultimo tributo di sangue che la nostra città ha versato alla causa dell’antifascismo, una città di cui è ancora cittadino onorario il duce, nonostante le ripetute richieste al Sindaco di portare in Consiglio Comunale la revoca di quella vergognosa concessione di cittadinanza. Leggiamo in piazza il monologo di Antonio Scurati il 25 aprile, anche per ricordare questo giovane trevigiano vittima della violenza fascista e, soprattutto, perché pensiamo anche noi, come scrive Scurati: “Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana.”