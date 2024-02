Graduatoria ERP, l'Ater riserva 9 alloggi per le Forze dell'Ordine

Sta procedendo celermente l'assegnazione degli alloggi ERP dalla Graduatoria del Comune di Treviso. Da gennaio sono in corso incontri tra i funzionari del Comune di Treviso e quelli dell'ATER per stabilire le assegnazioni, verificando le necessità dei nuclei e gli immobili a disposizione dei due enti. Prime fra tutte sono state assegnate le Riserve, ovvero le percentuali di appartamenti riservate, come da normativa regionale, a target specifici di beneficiari tra i quali i giovani under 35, le giovani coppie con figli minori e le forze dell'Ordine: a queste ultime la norma riserva una percentuale fino al 10% degli immobili disponibili. Viste le richieste di maggior sicurezza e presidio del territorio che negli anni sono arrivate all'Amministrazione e ad ATER Treviso dal quartiere di Monigo, il Comune e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica hanno ritenuto di collocare a Monigo tutte e 9 le assegnazioni previste.

«Ringraziamo ATER per aver messo a disposizione i nove alloggi di proprietà nel quartiere di Monigo per ospitare le forze dell'ordine e loro famiglie» ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte. «In questo modo - prosegue - si conta di aumentare, come da volontà della nostra Amministrazione, la percezione di sicurezza dei cittadini e il presidio nel territorio».

«Siamo a buon punto con lo scorrimento della graduatoria, sono state infatti stabilizzate o assegnate ex novo le prime 50 posizioni», aggiunge l’assessore alla Città Inclusiva, Gloria Tessarolo. «Il lavoro del personale dell'Ufficio Casa comunale e quello dei funzionari di ATER prosegue a ritmi serrati per dare quanto prima le chiavi di casa alle persone che stanno attendo in base alla loro posizione in graduatoria. Ringraziamo il personale impegnato da un anno per arrivare a questo obiettivo. Vedere le famiglie che aprono le porte della loro casa in questo particolare momento di difficoltà sul fronte abitativo ha un valore sociale immenso»

«La legge ci dice di riservare il 10% degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica alle Forze dell’Ordine in servizio sul territorio regionale – spiega Marina Bonotto, vicepresidente di ATER Treviso – e abbiamo scelto di destinare questa percentuale nei nuovi complessi di Monigo. Oltre ad adempiere alle disposizioni di legge dunque, la presenza di rappresentanti delle Forze dell’Ordine nei condomini diventa una maggior garanzia di sicurezza per la zona, così come richiesto dagli stessi abitanti».

Ad ospitare le Forze dell'Ordine sarà il nuovo complesso denominato “doppia L”, da poco ATER ha completato il lavori dell'edificio da 24 alloggi ERP per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Sono 9 gli appartamenti di questo blocco che saranno dunque riservati ad assegnatari appartenenti alla Forze dell’Ordine ed operanti nel territorio.

L’edificio di nuova costruzione di Monigo è stato inaugurato a dicembre 2023. I lavori sono iniziati nel 2018, ma hanno subito una battuta d’arresto a causa del fallimento della ditta appaltatrice. Il cantiere è stato poi riassegnato alla ditta Ranzato Impianti Srl di Padova a fine 2022, arrivando alla conclusione in tempi celeri, con l’inaugurazione degli alloggi a dicembre 2023. L’opera dal costo di oltre 5 milioni di euro è stata finanziata da fondi ATER (reinvestimenti delle vendite), Piano Nazionale Edilizia Abitativa e Piano Strategico Politiche della Casa nel Veneto. L’edificio vanta un quadro energetico a pieno risparmio, dotato delle migliori tecnologie in materia, dai pannelli fotovoltaici al cappotto termico a una caldaia di ultima generazione che garantirà costi di gestione e ambientali a bassissimo impatto.

Nel terreno adiacente a questo edificio è partito ancora a dicembre 2023 il cantiere dell’edificio gemello, altri 24 alloggi di ERP di ATER Treviso. Importo dei lavori: 6 milioni di euro provenienti da fondi ATER, fondi FSC, fondi regionali e fondi PNRR nell’ambito del progetto PINQUA del Comune di Treviso (per i quali ATER Treviso è soggetto attuatore). Anche il nuovo edificio sarà realizzato secondo caratteristiche NZEB a totale risparmio energetico.