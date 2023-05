Mancano strutture ricettive per i turisti: «Va ampliata l'offerta»

«Noi ospitiamo sistematicamente gente che viene a visitare i nostri territori, come giornalisti, come influencer, come opinion maker e iniziamo a riscontrare che in alcune giornate abbiamo difficoltà a collocarle nel territorio, quindi questa dovrà essere una riflessione il futuro perchè un turismo di qualità necessità anche di strutture adeguate» ha sottolineato Luca Giavi, direttore generale del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, a margine della presentazione della campagna di promozione dello stesso Consorzio, in collaborazione di Ryanair e Comune di Treviso. «Dal nostro punto di vista contiamo che il territorio e l'imprenditorialità locale sappia rispondere andando ad ampliare questa offerta» spiega «sono sicuro che la nostra classe imprenditoriale saprà sfruttare questa ennesima occasione».