Avis e Anci Veneto uniscono le forze: sindaci chiamati a donare il sangue

«Invito tutti i sindaci del Veneto a donare il sangue: mi impegnerò per organizzare delle giornate dedicate nelle singole province in cui i primi cittadini che lo vorranno potranno donare sangue e plasma in favore di Avis».

L'annuncio arriva da Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto intervenuto mercoledì mattina, 10 luglio, alla firma del protocollo d’intesa tra Avis e Anci Veneto per la promozione del dono e della prevenzione. Un’iniziativa voluta dalla presidente regionale Vanda Pradal, sostenuta dall’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (Anci) coinvolgendo ben 560 Comuni della regione. L'intesa siglata prevede che nei prossimi mesi Avis Veneto e Anci Veneto si impegnino a collaborare tra di loro per la massima diffusione dei principi e dei valori che guidano l’operato e l’attività di Avis Veneto per raggiungere l’obiettivo della continuità della donazione di sangue e plasma attraverso nuovi donatori e donatrici, indispensabili per allargare la platea e sostituire quanti non possono più donare per limiti di età, malattia o altro impedimento. La promozione sarà incentrata, in particolare modo, su interventi in favore dei giovani, articolati anche attraverso gli Informagiovani del Veneto e altri organismi di riferimento in tal senso, perseguendo l’obiettivo di mettere in condivisione informazioni, expertise e strutture garantendo la diffusione dei contenuti del Protocollo per stimolare la conoscenza dell’opportunità della donazione e l’adesione al dono, contribuendo a costruire una comunità sempre più attenta e partecipe al valore della solidarietà.

I numeri

In occasione della firma del protocollo la presidente regionale di Avis Veneto, Vanda Pradal, ha fatto il punto sull'attività dell'associazione: nel 2023 in Veneto i nuovi donatori sono stati 9333 di cui il 60% ha tra i 18 e 35 anni. In aumento anche la donazione di plasma, fondamentale per ricavare i farmaci salvavita. Numeri che fanno ben sperare ma la presidente Pradal avverte: «Specialmente in estate abbiamo necessità di avere sempre nuovi donatori a disposizione. Ai giovani dico: andate in ferie ma non dimenticatevi di continuare a donare».

I commenti

«Come Avis Veneto non possiamo che ringraziare Anci per questa importante collaborazione che rafforza e amplia le sinergie e il dialogo che la nostra associazione ha in essere con le amministrazioni comunali. Grazie a questo protocollo d’intesa promuoveremo insieme il dono di sangue e il plasma con un approccio capillare nei territori, per far comprendere il valore della donazione. In questo modo andremo a sensibilizzare le comunità, contribuendo anche a diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, fondamentali per il benessere delle comunità» le parole di Vanda Pradal, presidente Avis Veneto.

«Tutti i Comuni del Veneto si impegneranno ancora di più a diffondere il valore del dono, tramite i propri Progetti Giovani e non solo - conclude Mario Conte, presidente di Anci Veneto – a volte basta poco per sfatare i miti o le paure che “bloccano” le persone nel donare il sangue, specie quelle più giovani, ma abbiamo visto da ottimi esempi recenti che, tramite delle campagne dedicate, questi pregiudizi possono essere superati arrivando all’iscrizione alla donazione».