Database della Camera di commercio a disposizione della Prefettura: rinnovato il protocollo

Lo scorso anno sono state 3mila le consultazioni richiesta, parte delle quali da parte di inquirenti e forze dell'ordine, all'anagrafe delle aziende. Un percorso già iniziato nel 2017 prosegue in un ulteriore triennio di legalità per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sarà rinnovato a breve anche il medesimo accordo con la Procura

Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e difendere il buon fare impresa è l’obiettivo della sottoscrizione dei protocolli tra Camera di Commercio e la Prefettura – commentano il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ed Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti, Mario Pozza.

«Una buona pratica – ha evidenziato il Presidente Pozza - che inizia già nel 2017 e a seguire negli anni successivi con la Prefettura di Treviso. Nel 2018 continua con la Prefettura, il Tribunale, la Procura della Repubblica, la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, sempre con la ferma volontà di affrontare con determinazione la difesa della legalità sulle attività d’impresa nel territorio trevigiano, per mantenere un tessuto imprenditoriale ed economico sano e preservare la capacità competitiva delle imprese. Da allora la collaborazione è proseguita in modo proficuo e con continuità fino ad oggi, rafforzando progressivamente il sistema di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, ed ancora proseguirà in futuro vista la sottoscrizione dei nuovi protocolli a valere per il prossimo triennio 2023-2025, oggi con il Prefetto dott. Angelo Sidoti e, sempre in questi giorni, anche con il Procuratore della Repubblica dott. Marco Martani, per garantire e tutelare la legalità nel nostro territorio».

«Grazie al rinnovo di questo importante protocollo d’intesa – ha sottolineato il Prefetto di Treviso – gli “operatori della prevenzione” della Prefettura e delle Forze di Polizia potranno disporre di uno strumento di analisi indispensabile per intercettare, e dunque prevenire, le possibili ingerenze illecite della criminalità organizzata nel sistema economico provinciale. Un’efficace prevenzione non può infatti prescindere dalla conoscenza delle dinamiche societarie e dei collegamenti che una determinata realtà aziendale sviluppa con altri operatori economici. Gli applicativi nuovamente messi a disposizione dalla Camera di Commercio, che ringrazio, consentono l’agevole mappatura di tali processi e, per questo, si riveleranno fondamentali anche nella tutela degli investimenti legati all’attuazione del PNRR, obiettivo prioritario della Prefettura e delle Forze di Polizia nei prossimi anni».

DI COSA SI TRATTA

Prefettura, Tribunale, Procura della Repubblica, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza grazie alla sottoscrizione dei protocolli, possono accedere gratuitamente, alle banche dati camerali con “Telemaco avanzato”. Per di più con le funzionalità Ri.Map, Ri.Build e Ri.Visual, oltre alla consultazione puntuale dei dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro dei protesti, i tre applicativi consentono rispettivamente la visualizzazione grafica delle interessenze tra soggetti ed imprese iscritte nel Registro Imprese e la possibilità di monitorare nel tempo le variazioni che intervengono nelle imprese scelte come target e la possibilità di ottenere elenchi di imprese georeferenziati sulla base di parametri dimensionali, per area geografica o per settore di attività, restituendo un’immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone ed imprese ad esse riconducibili, consentendo in qualsiasi momento di richiedere l’estrazione di documenti in formato testuale (es: visura d’impresa o scheda delle partecipazioni societarie di una persona fisica).

L’utilizzo dell’applicativo è di particolare utilità per i soggetti preposti alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminosi, in quanto consente un’immediata rappresentazione di relazioni tra soggetti e tra imprese, oltre che di monitorare in modo automatico le variazioni che vengono iscritte sulle posizioni delle imprese di interesse, fornendo anche una georeferenziazione dei dati, con il vantaggio non trascurabile, di utilizzare un approccio molto più snello e semplificato rispetto ai tradizionali canali di consultazione del R.I. in uso alle Forze dell’ordine. Lo scorso anno sono state circa 3mila le consultazioni a questi importanti database, una sorta di anagrafe delle aziende della Marca.

La Camera di Commercio, grazie al supporto tecnologico di Infocamere Scpa, dispone dal 2021 anche del nuovo applicativo denominato “REX – Regional Explorer”, finalizzato ad un utilizzo evoluto delle informazioni del Registro Imprese da parte delle forze dell’ordine, che va a completare ed arricchire le opzioni di uso del pacchetto “Telemaco Avanzato”, per lo svolgimento di analisi approfondite e indagini mirate su dinamiche economico-societarie di carattere puntuale o su base territoriale.

«Sono davvero lieto del lavoro di collaborazione tra le istituzioni – evidenzia il Presidente Pozza - e posso affermare che l’esperienza maturata con entrambe le istituzioni, Prefettura e Procura, si è rivelata notevolmente positiva non solo sotto il profilo della crescita di una reciproca collaborazione tra le istituzioni pubbliche che agiscono e tutelano il medesimo territorio, ma anche sotto il profilo dell’utilità dell’iniziativa stessa in ordine alla legalità (si pensi ad esempio che la sola Prefettura insieme alle F.O. che coordina, hanno fruito di circa 2000 accessi nel corso del 2022, e la Procura di oltre 1000), con un notevole vantaggio dal punto di vista investigativo ed istruttorio)».

La sottoscrizione dei protocolli d’intesa in tema di legalità è stata considerata fondamentale ed opportuna nell’attuale situazione economica, nella quale è elevato il rischio che molte imprese che versano in condizioni di difficoltà finanziaria possano essere vittime di usura, estorsione o altri reati anche perpetrati da organizzazioni di stampo mafioso o malavitoso.