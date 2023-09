Scuole superiori e Pnrr: la Provincia di Treviso ha avviato le ultime 7 gare lavori per scuole e palestre

La Provincia di Treviso sta proseguendo, come da programma, l'iter per appaltare gli ultimi cantieri nelle scuole superiori del territorio finanziati nell'ambito del PNRR: a giugno, la Provincia aveva già aggiudicato il 70% delle opere di edilizia scolastica cofinanziate dal PNRR (35 in totale, per un valore complessivo di 84.717.151 euro, di cui 68.100.300 da PNRR), mentre il restante 30% riguardava le gare per l'assegnazione dei lavori da avviare.

In vista della prima scadenza fissata dal Ministero per il 15 settembre, attualmente sono in corso le ultime 6 gare per l'affidamento degli interventi di miglioramento sismico al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, all'IIS Cerletti Corpo A di Conegliano, di riqualificazione dell'IPSIA Pittoni di Conegliano, di riqualificazione delle palestre del liceo Da Vinci e dell'IIS Riccati-Luzzatti di Treviso e per la costruzione della nuova palestra dell'IPSSEOA Beltrame di Vittorio Veneto.

Per quanto riguarda invece le due nuove linee di finanziamento PNRR, dedicate rispettivamente alle infrastrutture sportive e alla costruzione di nuove scuole (con scadenza a fine anno), è già stata aggiudicata l'opera di riqualificazione architettonica e miglioramento sismico dell'IIS Sartor di Castelfranco Veneto, mentre è in corso la progettazione esecutiva e l'iter per l'affidamento dei lavori della nuova succursale del liceo Canova a Cà del Galletto.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato da UPI Veneto il risultato del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori di edilizia scolastica superiore finanziati con i primi due piani di investimento PNRR e realizzati dalle Province di Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia: attualmente, sono già stati aggiudicati l'80% dei lavori finanziati con i due piani di investimento PNRR per la riqualificazione delle scuole superiori del territorio, e il restante 20% sarà aggiudicato entro il 15 settembre (e comunque non oltre fine anno, termine ultimo per i soli lavori nelle palestre scolastiche), nel rispetto dei tempi dettati dal Ministero. Su un totale di 130 opere (per finanziamenti complessivi ottenuti pari a 223.232.098 euro), sono 103 quelle già assegnate alle imprese vincitrici dei bandi di gara, per investimenti che ammontano a 176.868.508 di euro. Restano, dunque, solo 27 i lavori da aggiudicare entro la scadenza prefissata e tutte le rispettive gare sono già in corso.