Maria Teresa Miori è il nuovo segretario generale della Provincia

La Provincia di Treviso ha un nuovo segretario generale: è Maria Teresa Miori, che va a coprire il ruolo lasciato da Agostino Battaglia, andato in pensione il 30 novembre 2021. Per la prima volta nella storia della Provincia, una donna assume l’incarico della segreteria generale dell’Ente. Il nuovo segretario generale assumerà anche l'incarico di direzione della Polizia Provinciale, della Protezione Civile, delle Pari Opportunità e Politiche Giovanili, delle Attività Produttive e degli Affari Generali (servizi ausiliari, archivio, protocollo, stamperia e sicurezza nel luogo di lavoro per i dipendenti dell'Ente).

Laureata in Giurisprudenza, vive a San Donà di Piave e dal 1999 ha prestato servizio in numerosi Comuni del Nordest, tra cui Budoia, Marano Lagunare, Talmassons, Pasian di Prato, Mereto di Tomba, Oderzo, Azzano decimo, Casale sul Sile, Portogruaro, Casier, Codroipo, Camino al Tagliamento, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli, Portogruaro, Castelfranco Veneto, Torre di Mosto, Roncade e Pordenone, ultimo incarico in ordine di tempo. Nella sua carriera ha ricoperto anche incarichi di responsabile anticorruzione, trasparenza, ufficio disciplina, presidente delegazione trattante, responsabile ufficio personale, contenzioso legale, urbanistica ed edilizia privata, servizi sociali e appalti.