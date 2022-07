Nominato il nuovo Questore di Treviso: è Manuela De Bernardin

Manuela De Bernardin Stadoan è il nuovo Questore di Treviso: si insedierà nei prossimi giorni. Dall'aprile 2019 ha ricoperto il medesimo ruolo a Udine: De Bernardin andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante da qualche settimana da Vito Montaruli, trasferitosi a Campobasso.

Manuela De Bernardin Stadoan, bellunese d’origine, è già stata vicario del questore di Pordenone e prima dell'esperienza a Udine ha diretto per quattro anni il compartimento di Polizia ferroviaria Veneto di Venezia. De Bernardin, dopo la laurea in giurisprudenza, ha iniziato la carriera nella polizia nel 1988. Prima alla Questura di Belluno, dove ha diretto la divisione di polizia amministrativa e la squadra mobile. Dal 1997 ha diretto il commissariato di pubblica sicurezza di Cortina d’Ampezzo, incarico che l'ha impegnata per dieci anni. Per quattro anni, dal 2007 al 2011, ha prestato servizio in Questura a Venezia, dirigendo la Divisione Anticrimine.