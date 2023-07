Continua la fuga dall'Appiani, Questura e polstrada cercano una nuova sede

Dopo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, destinate al trasferimento all'ex caserma "Salsa", diventa ufficiale e definitivo anche l'addio della Questura e della polizia stradale all'Appiani. Quella che un tempo si chiamava "Cittadella delle Istituzioni" rischia sempre più di diventare una scatola vuota, l'ennesimo buco nero che ora Fondazione Cassamarca si troverà a dover riempire. E' stata la Prefettura di Treviso a rendere ufficiale la ricerca di una nuova sede per la Polizia di Stato. Si chiude così la breve era della Cittadella Appiani, nata dall'arcinoto Risiko (che vide protagonisti Fondazione Cassamarca, Comune e provincia) che aveva svuotato il centro storico di buona parte delle istituzioni. Una scelta giudicata da molti, già all'epoca, scellerata e poco lungimirante.

"E' stato pubblicato oggi un avviso pubblico di manifestazione di interesse" si legge in un comunicato "per esperire un'indagine esplorativa di mercato sulla disponibilità di uno o più immobili idonei da condurre in locazione, da destinare a sede della Questura e della Sezione di Polizia Stradale di Treviso, con alloggi di servizio ad uso del personale della Polizia di Stato per lo svolgimento di attività istituzionale. I dettagli, unitamente alla richiesta di partecipazione, sono reperibili sul sito istituzionale www.prefettura.it/treviso. Il termine per manifestare eventuali disponibilità è fissato alle ore 17:00 del 24 luglio 2023. Le richieste dovranno pervenire tramite P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo.preftv@pec.interno.it".