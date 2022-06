Uno dei veterani lascia la Questura di Treviso, Elio di Modica va in pensione

Lo scorso 27 maggio a festeggiato i 60 anni di età, buona parte dei quali spesi in servizio nella polizia. Lascia la Questura di Treviso per raggiungere la meritata pensione il commissario capo Elio Di Modica che era attualmente vicedirigente della squadra mobile. Entrato nella polizia nel 1986, Di Modica ha fatto parte della squadra mobile dal 1991 al 1995 e dal 2010 al 2015, con parentesi nella della Divisione Anticrimine e nella Digos, dal 1997 al 2010, come responsabile della sezione informativa. Dopo una breve parentesi come dirigente dell'ufficio del personale, dal 2015 al 2016, è passato alla divisione di polizia amministrativa e sociale (dal 2016 al 2018) prima di concludere la carriera ancora nella squadra mobile, come vicedirigente. Nell'agosto del 2016 e nell'ottobre 2020 è stato aggregato alle Questure di Siracusa e Agrigento per l'emergenza sbarchi.