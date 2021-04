Nuovo funzionario per la Questura di Treviso, è il commissario Ferrazzani

Di origini laziali, laureato in giurisprudenza all’università degli studi di Siena ha successivamente conseguito un master in Scienze della Sicurezza presso l’università “La Sapienza “ di Roma

Il Commissario Leonardo Ferrazzani, è il nuovo funzionario assegnato, dal Dipartimento della P.S., alla Questura di Treviso. Di origini laziali, laureato in giurisprudenza all'università degli studi di Siena ha successivamente conseguito un master in Scienze della Sicurezza presso l'università "La Sapienza " di Roma. E' entrato in Polizia frequentando il 109°corso per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia. Il Funzionario, alla sua prima sede, contribuirà all'ancora più elevata efficacia dell'azione della Questura di Treviso. Il Questore e i colleghi funzionari della Questura hanno accolto il dott. Ferrazzani augurandogli buon lavoro.