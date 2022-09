Questura di Treviso, nuove assegnazioni di funzionari

A seguito dei trasferimenti ad altra sede che di recente hanno riguardato alcuni funzionari della Questura di Treviso, nonché l?assegnazione, al termine del 110° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato tenutosi presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, di due giovani funzionari, il Questore di Treviso ha disposto un nuovo assetto dell?organizzazione interna della Questura. In particolare, il Commissario Capo Maria Moro assume da oggi, 12 settembre, l?incarico di dirigente l?Ufficio Immigrazione, mentre il Comm. Fabio Molena, dalla stessa data, assumerà la direzione dell?Ufficio del Personale. Entrambi i funzionari erano già in forza alla Questura di Treviso.

In particolare, il Commissario Capo Maria Moro, dopo una lunga esperienza di polizia giudiziaria, durata 18 anni, a Bologna, presso il Commissariato di Bolognina Pontevecchio e quale Responsabile della Sezione di P.G. presso il Tribunale di Bologna, nel 2004 viene trasferita alla Questura di Treviso dove, dopo una breve esperienza alla Divisione di Polizia Anticrimine, è impiegata presso l?Ufficio Immigrazione e, da 10 anni, come funzionario addetto alla Digos. Il Commissario Fabio Molena, invece, dopo una lunga esperienza di polizia giudiziaria presso la IV Zona di Polizia di Frontiera di Venezia e di Responsabile del settore di sicurezza aeroportuale, nel 2012 è stato trasferito alla Questura dove ha assunto l?incarico di funzionario addetto alla Divisione di Polizia Anticrimine.

I due giovani funzionari provenienti dal 110° corso di formazione, nel corso del quale hanno conseguito altresì il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l?Università degli Studi La Sapienza di Roma, il Commissario Roberto Scardino e il Commissario Jenny Vecchiato, si sono laureati in giurisprudenza rispettivamente presso l?Università degli Studi di Trento e di Padova. Il Commissario Scardino, messinese di origine, ha assunto l?incarico di funzionario addetto all?Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, mentre il Commissario Vecchiato, di Treviso, ha assunto l?incarico di funzionario addetto alla Divisione Polizia Anticrimine.

Il Questore della provincia di Treviso e i colleghi della Questura e del Commissariato di P.S. di Conegliano, augurano a tutti i suddetti funzionari un buon lavoro.