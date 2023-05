Restyling per l'ufficio volanti di Treviso: all'opera gli studenti della scuola edile

Giovedì 18 maggio, nell’ambito di una convenzione stipulata tra la Questura di Treviso e il Centro Edilizia Treviso, sono stati ultimati i lavori di riammodernamento dell’Ufficio “Volanti”. Un vero e proprio restyling, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Treviso dott.ssa Manuela De Bernardin, e che ha visto protagonisti una decina di studenti della seconda classe della Scuola Edile di Treviso, che – in tre intense giornate di lavoro - hanno avuto l’occasione di mettere in pratica le nozioni teoriche apprese nel loro percorso triennale di istruzione e formazione, nell’obiettivo di superare le distanze tra la realtà scolastica e la realtà lavorativa.

Un meraviglioso colpo d’occhio, tra le pareti dipinte a nuovo, è il disegno di una grande Pantera, da sempre simbolo delle Volanti della Polizia di Stato, che 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 garantiscono la loro presenza capillare sul territorio, al servizio dei cittadini.

Sempre nell’ambito della Convenzione, i poliziotti della Questura di Treviso incontreranno gli studenti del Centro Edilizia, per promuovere i valori della legalità e sensibilizzare i giovani sulle tematiche della giustizia e del rispetto del prossimo.

Davide Feltrin, presidente del Centro Edilizia Treviso, ricorda come questa iniziativa, denominata ICE (Impresa Civica Edile), porti ogni anno i propri studenti a cimentarsi con impegno in opere di manutenzione degli edifici di proprietà pubblica nel territorio trevigiano. Il progetto costituisce un esempio virtuoso di partnership tra un’amministrazione pubblica e il mondo della formazione, con grande soddisfazione per i risultati conseguiti espressi da entrambe le parti.