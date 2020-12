Questura, ecco i rinforzi: assegnati sette nuovi poliziotti

La Questura di Treviso è stata potenziata con l’arrivo di nuovi agenti. Provenienti da vari Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, sono giunti a Treviso 7 agenti in prova che, al termine di un ulteriore periodo di formazione, verranno assegnati agli Uffici della Questura per svolgere i delicati compiti istituzionali, primo fra tutti, quello del controllo del territorio. L’arrivo di queste nuove leve della Polizia di Stato, soprattutto in un periodo così complesso e delicato come quello attuale, attesta la vicinanza al territorio da parte dell’Amministrazione di P.S. e porta con sè nuova linfa che consentirà alla Questura di Treviso di svolgere i propri compiti in maniera ancora più efficiente ed efficace.