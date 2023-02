Boom di richieste di passaporti, la Questura: smaltite 160 pratiche al giorno

Considerato il significativo incremento di richieste di appuntamento per rilascio di passaporto che continuano a pervenire dai cittadini della provincia trevigiana, la Questura di Treviso, già a partire dalla scorsa settimana, ha messo in atto ulteriori misure organizzative per aumentare il numero giornaliero di appuntamenti dell’ufficio passaporti.

In particolare sono 170 gli appuntamenti, ulteriormente messi a disposizione nell’arco della settimana ed a cui vengono aggiunte le richieste di documentata urgenza rappresentate dall’utenza al fine di ottenere il passaporto in tempo utile per imminenti viaggi programmati anche per turismo, riuscendo così ad evadere, al momento, una media di circa 160 pratiche giornaliere e consegnando al cittadino il passaporto nel tempo massimo di 2/3 giorni. Inoltre, è stata disposta l’apertura straordinaria dell’ufficio passaporti anche nei pomeriggi di martedì, giovedì oltre che il sabato mattina, nonché implementato il già esistente “sportello dedicato alle urgenze”.

La Questura ricorda ai cittadini che in caso di eventuali e/o sopravvenute esigenze, anche legate a viaggi per turismo, che giustifichino la necessità di ottenere il passaporto in tempi ridotti rispetto a quelli ordinariamente previsti, potranno richiedere uno specifico appuntamento al seguente indirizzo e-mail: dipps188.00N0@pecps.poliziadistato.it., o utilizzare i numeri dedicati riportati sul sito web della Questura di Treviso. Per snellire le attività di prenotazione si chiede agli utenti di indicare un numero telefonico, meglio se mobile, al quale essere contattati.