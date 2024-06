Questura di Treviso, Commissariato e Polstrada: arrivano 19 nuovi agenti

Tre poliziotte e 16 poliziotti: è questo il bilancio dei nuovi arrivi per la Polizia di Stato di Treviso. Si tratta di 19 agenti in Prova che hanno appena concluso il loro percorso di formazione nelle Scuole di Polizia e che sono ora pronti a prestare servizio in Provincia di Treviso. Undici di loro rinforzeranno gli organici della Questura, 2 sono destinati al Commissariato di Conegliano, in 6 entreranno a far parte dell’organico della Polizia Stradale. I nuovi arrivati, nella mattinata del 25 giugno, sono stati accolti dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, e dal dirigente della Sezione Polizia Stradale di Treviso, dott. Simone Morello, che hanno dato il benvenuto ai nuovi poliziotti e hanno espresso soddisfazione per il potenziamento dell’organico.